Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις και το ανακριτικό έργο της πειθαρχικής έρευνας του Ταξίαρχου Άλκη Αλκιβιάδη, αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνισης/κλοπής 13,6 κιλών εκρηκτικού μείγματος της Εθνικής Φρουράς κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, την 19η Ιαννουαρίου.

Παρότι το όνομα του Αλκιβιάδη περιλαμβανόταν στη λίστα των ανώτατων αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η ολοκλήρωση του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν επηρεάζεται. Η σύνταξη του σχετικού πορίσματος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί στον χρόνο που όρισε ο Υπουργός Άμυνας από άλλον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος, μετά τις τελευταίες κρίσεις, παραμένει σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

Οι πρόσφατες κρίσεις των ανώτατων αξιωματικών οδήγησαν στην αποστρατεία του κ. Αλκιβιάδη, ο οποίος κατείχε τον βαθμό του Ταξιάρχου τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόκειται για μια πάγια, διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε Μάρτιο και στο πλαίσιο της οποίας οι αξιωματικοί που συνήθως συμπληρώνουν διετία στον συγκεκριμένο βαθμό οδηγούνται σε αποστρατεία. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ανανέωση και η απρόσκοπτη διαδικασία ανέλιξης των αξιωματικών στην ιεραρχία, επιτρέποντας την προώθηση νεότερων στελεχών σε ανώτερους βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αλκιβιάδη είχε αναλάβει καθήκοντα αρμόδιου Επιτελάρχη για ζητήματα που αφορούσαν την Εθνική Φρουρά σε σχέση με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την προετοιμασία των σχετικών δράσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καθήκοντα αυτά μεταβιβάζονται πλέον στον βοηθό επιτελάρχη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια και η ομαλή εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των εκρηκτικών, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από την πειθαρχική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν προκύπτουν, σε πρώτο στάδιο, ενδείξεις σκοπιμότητας για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε επόμενο στάδιο, εφόσον διαπιστωθούν πειθαρχικά παραπτώματα, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν σε απολογία, ενώ η επιβολή τυχόν ποινών θα αποφασιστεί από αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Τον τελικό λόγο θα έχει ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο οποίος δύναται είτε να επικυρώσει την απόφαση, είτε να τη μειώσει, είτε να την αυξήσει, ανάλογα με τα ευρήματα της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, παράλληλα με την πειθαρχική διαδικασία, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα από το ΤΑΕ Λάρνακας, η οποία επικεντρώνεται στον εντοπισμό των εκρηκτικών και στη διερεύνηση όλων των σχετικών παραμέτρων της υπόθεσης.