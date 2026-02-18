Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ηλία Παπακυριακού, πλησίον της Κρατικής Έκθεσης, πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ένα όχημα παρεκτραπεί με αποτέλεσμα να αναποδογυρίστει.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Στο σημείο, έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της τροχαίας, όπως και γερανός για την μετακίνηση του οχήματος.

Δείτε εικόνες από το σημείο: