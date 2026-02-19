Σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καταγράφονται τις τελευταίες ώρες.

Την στιγμή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ποινική έρευνα σε βάρος του κ. Φαίδωνος, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει στο ΤΑΕ Λευκωσίας, το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει έρευνα για τις προβληματικές συμβάσεις που είχε ο Δήμος Πάφου για μίσθωση τουρκοκυπριακών περιουσιών. Το philenews φέρνει στο φως νέα στοιχεία γι΄ αυτό το κεφάλαιο.

Χθες, ο “Φ” επικοινώνησε με έναν εκ τον δικηγόρων του. Επιπλέον, όπως πληροφορούμαστε, κατά την μετάβασή του στο ΤΑΕ Λευκωσίας αποτράπηκε συνεργείο από την καταγραφή πλάνων.

Ανακρίνεται ως ελεγχόμενος για κακούργημα ο Φαίδωνος

Ως ελεγχόμενος για κακουργηματική πράξη ανακρίθηκε χθες ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος. Ο κ. Φαίδωνος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, μετέβη στο ΤΑΕ Λευκωσίας συνοδεία δυο δικηγόρων. Ο λόγος για τον κ. Επαμεινώνδα Κορακίδη και τον κ. Χρίστο Πουργουρίδη

Η κατάθεση είχε ανακριτικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, ο εν αργία δήμαρχος κλήθηκε να καταθέσει ως ελεγχόμενος πλέον. Αυτό που διερευνάτο από την ειδική ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας ήταν ενδεχόμενος βιασμός που φερόταν να έγινε το 2014, αλλά και υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Με την πιο πάνω εξέλιξη συνάγεται αβίαστα ότι το ανακριτικό έργο έχει προχωρήσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα μέλη της ανακριτικής ομάδας ζήτησαν χθες καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία ως προς τον τρόπο που θα ενεργήσουν.

Αυτό δείχνει ότι η Αστυνομία παραμένει πιστή στο πλάνο της που προϋποθέτει ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς. Θυμίζουμε ότι συστάθηκε ομάδα ανακριτών από διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίες του σώματος και λογοδοτούν μόνο στην ηγεσία της Αστυνομίας. Γι΄αυτό και δεν υπάρχει διαρροή πληροφοριών ως προς το έργο τους.

Όπως γράψαμε και πρόσφατα, ασφαλείς πληροφορίες μας αναφέρουν πως η διερεύνηση άγγιξε και αξιωματούχους, οι οποίοι κατά τον επίμαχο χρόνο ήταν αποδέκτες αναφορών και πληροφοριών για ενδεχόμενο βιασμό.

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες αργά το απόγευμα με έναν εκ των δικηγόρων του κ. Φαίδωνος, τον κ. Κορακίδη. Μας ανέφερε πως δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί και μας είπε να μην του τηλεφωνήσουμε ξανά.

Εξάλλου, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι κατά την άφιξη του κ. Φαίδωνος στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας για ανάκριση, βρισκόταν στο σημείο συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού. Ωστόσο, πρόσωπο που συνόδευε τον κ. Φαίδωνος απείλησε τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου πως αν ληφθούν πλάνα θα υπάρξει νομική αντίδραση.

Τερτίπια με μπροστάρη τον Φαίδωνος

Ασύλληπτα τερτίπια με τουρκοκυπριακή περιουσία στην Πάφο και μπροστάρη τον εν αργία δήμαρχο της πόλης, Φαίδωνα Φαίδωνος, καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια.

Σε μια περίπτωση ο Δήμος Πάφου δέσμευσε τουρκοκυπριακή γη έκτασης 21.424 τ.μ. για πέραν των πέντε χρόνων χωρίς να έχει υλοποιήσει δέσμευσή του για έργο στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης με τον Κηδεμόνα.

Στην ίδια περιοχή διεκδικούσε επιπλέον τεμάχια γης από πρόσφυγα που καλλιεργούσε ελιές και τα έβαλε και με το Υπουργείο Εσωτερικών γιατί το τελευταίο έλαβε τα προβλεπόμενα από το Νόμο μέτρα.

Η υπόθεση αυτή που συνοψίσαμε στην πιο πάνω αναφορά προκύπτει μέσα από πρόσφατη επιστολογραφία που εξασφάλισε ο «Φ» στο πλαίσιο της έρευνάς του για ενδεχόμενες αυθαιρεσίες στον Δήμο Πάφου. Όπως προκύπτει, η προαναφερθείσα που καταγράψαμε, ήταν μια από τις πολλές περιπτώσεις που εντόπισε το 2025 σε επιτόπια έρευνά κλιμακίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο εκστρατείας του για έλεγχο στην κατοχή και χρήση Τουρκοκυπριακής γης.

Εξωγενείς παρεμβάσεις

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Κηδεμόνας) μετά κι από αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συστήνεται με βάση τη νομοθεσία και εξετάζει ζητήματα με περιουσίες τέτοιας φύσεως, είχε υποδείξει επανειλημμένα τον τρόπο που έπρεπε να ενεργήσει ο Δήμος σε σχέση με τη γη που διαχειριζόταν με σύμβαση (21.424 τ.μ.), αλλά και σε σχέση με το αίτημά του μισθωθούν στον Δήμο άλλα οκτώ τεμάχια τουρκοκυπριακής γης.

Όταν η Συμβουλευτική Επιτροπή κατέληξε τον Απρίλιο του 2025 να τερματίσει τη σύμβαση γιατί ο Δήμος δεν είχε υλοποιήσει το έργο και απέρριψε το αίτημά του για παραχώρηση άλλων τεμαχίων, ο εν αργία δήμαρχος αντέδρασε με επιστολή του στις 19/12/2025.

Πρόβαλε, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς περί εξωγενών παρεμβάσεων. Κατόπιν τούτου, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, του απέστειλε απαντητική επιστολή στις 19/1/2026 ξεκαθαρίζοντας όλα τα γεγονότα και υποδεικνύοντας πως οι ισχυρισμοί δεν ισχύουν.

Στον Άγιο Θεόδωρο

Μετά από αίτημα του Δήμου Πάφου τον Ιούλιο του 2018 του μισθώθηκαν από τον Κηδεμόνα τεμάχια συνολικού εμβαδού 21.424 τ.μ. στον Άγιο Θεόδωρο. Η σύμβαση μίσθωσης είχε ισχύ από τον Ιούλιο του 2020 και προέβλεπε ετήσιο ενοίκιο €1.500. Όπως είχε εξηγήσει και ο Δήμος στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών και στην Συμβουλευτική Επιτροπή, ήθελε να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης, αναλύοντας, μάλιστα, και την αναγκαιότητα του έργου.

Τερματισμός της σύμβασης

Ωστόσο, σε επιτόπιο έλεγχο το 2025 στο πλαίσιο των παγκύπριων ελέγχων του Υπουργείου Εσωτερικών για το καθεστώς κατοχής και χρήσης Τ/κ περιουσιών, οι οποίες κατέχονται από Δήμους και Κοινότητες, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Πάφου δεν είχε προχωρήσει σε καμία ενέργεια για υλοποίηση του έργου. Είχε μόνο καθαρίσει τον χώρο και έκανε αραιή δενδροφύτευση. Τον Φεβρουάριο του 2025, μάλιστα, του απεστάλθη και προειδοποιητική επιστολή. Τελικά τον Απρίλιο αποφασίστηκε σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής να τερματιστεί η σχετική σύμβαση. Του κοινοποιήθηκε, μάλιστα, η απόφαση μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου τον Νοέμβριο του 2025.

Απορρίφθηκε

Στην ίδια συνεδρίαση απορρίφθηκε και το αίτημα του Δήμου Πάφου (αρχές του 2020) για να του παραχωρηθούν οκτώ τεμάχια τουρκοκυπριακής γης συνολικού εμβαδού 4.587 τ.μ., τα έξι εκ των οποίων αξιοποιούσε εκτοπισμένος φυτεύοντας ελαιόνδενδρα και δεν είχε στην κατοχή του άλλη γη. Όπως συνάγεται από τα όσα έχουν τεθεί ενώπιον του «Φ», ο Δήμος στο αίτημά του είχε ενημερώσει ότι ήθελε να διαμορφώσει αστικό πάρκο, το οποίο θα περιλάμβανε παιδότοπο, καθώς και χώρους στάθμευσης.

Στη βάση απόφασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής ζητήθηκε να υποβάλει ο Δήμος συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο. Ωστόσο, και στις δυο περιπτώσεις το σχέδιο που κατατέθηκε δεν σύναδε με τις υποδείξεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Έτσι, η τελευταία οδηγήθηκε στην απόφαση για απόρριψη του σχετικού αιτήματος.

«Καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό»

Σε απαντητική του επιστολή του ημερομηνίας 19/1/2026 προς τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για το χειρισμό των προαναφερθείσων υποθέσεων. Στην κατακλείδα του σημειώνει: «Το γεγονός ότι ο Κηδεμόνας έχει ήδη συνάψει 110 Συμβάσεις Μίσθωσης με τον Δήμο Πάφου, οι 50 περίπου εκ των οποίων έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, αποδεικνύει αφενός το γεγονός ότι ο Κηδεμόνας αναγνωρίζει τις προθέσεις και το έργο του Δήμου και, αφετέρου, καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό για συστηματική παραγνώριση του δημόσιου συμφέροντος, όπως και για εξωγενείς παρεμβάσεις, με στόχο την αποτροπή παραχώρησης τεμαχίων στον Δήμο».

Το 58% των παραβιάσεων παγκυπρίως

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA και στη συνάδελφο, Στέλλα Σάββα, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, είπε ότι κλιμάκιο του Υπουργείου από χθες άρχισε επιτόπιο έλεγχο στην Πάφο για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν και οι αυθαιρεσίες με τουρκοκυπριακή γη που είχαν εντοπιστεί από το 2023 και αποκάλυψε ο «Φ». Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Υπουργείου που ολοκληρώθηκε αρχές του 2025 και αφορά την κατοχή και χρήση τ/κ περιουσιών απ΄ όλους τους Δήμους παγκυπρίως, διαπιστώθηκε πως σε 31 περιπτώσεις παραβιάστηκαν οι όροι σύμβασης. Απ΄ αυτές τις 31 περιπτώσεις οι 18, δηλαδή, ποσοστό 58%, χρεώνεται στον Δήμο Πάφου.