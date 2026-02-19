Σε μερικές δεκάδες ανέρχονται οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων ή έχουν μετόχους ή διευθυντές Τούρκους, οι οποίες δρουν στις ελεύθερες περιοχές, κάτι το οποίο προκαλεί ανησυχίες για θέματα εθνικού συμφέροντος και ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής προωθείται νομοσχέδιο, μέσω του οποίου θα περνούν από κόσκινο εταιρείες οι οποίες υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών για εγγραφή στο σχετικό μητρώο.

Ο βουλευτής Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου, ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, υπό την έννοια ότι δυνητικά εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν για σκοπούς κατασκοπείας αλλά και για αγορά ελληνοκυπριακής γης, όχι μόνο στις ελεύθερες περιοχές αλλά και στις κατεχόμενες. Προειδοποίησε επίσης, πως υπάρχει το ενδεχόμενο σε βάθος χρόνου σημαντικός αριθμός περιουσιών να περάσει σε τουρκικά χέρια, κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Τουρκίας.

Περαιτέρω, εισηγήθηκε πως το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για τη λήψη μέτρων ώστε να αποτραπεί το πιο πάνω ενδεχόμενο.

Το Γραφείο της Εφόρου Εταιρειών ανέφερε ότι όντως υπάρχει προβληματισμός για την εγγραφή εταιρειών από υπηκόους τρίτων χωρών και ειδικά Τούρκους, γι’ αυτό και προωθείται σχετικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Όπως εξήγησε, με το νομοσχέδιο ο Έφορος θα έχει την εξουσία (για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος) να απορρίπτει εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι, ανάμεσα σε άλλα, εξετάζεται και κατά πόσο κάποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται και στα κατεχόμενα.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου αναγνώρισε πως υπάρχει στρέβλωση στο θέμα της απόκτησης ακινήτων από μη Κύπριους και ειδικά από νομικά πρόσωπα. Διευκρίνισε επίσης, πως σε περιπτώσεις πώλησης ακινήτων το Τμήμα συνεργάζεται με τους οικείους επάρχους οι οποίοι εξετάζουν τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Όσον αφορά μη εγγεγραμμένες εταιρείες ζητείται βεβαίωση της γνησιότητας των εγγράφων που κατατίθενται ενώπιον του Τμήματος.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου υπέδειξε πως στο Τμήμα Κτηματολογίου έπρεπε να υπάρχει σύστημα «κόκκινης σημαίας» ελέγχου των εταιρειών οι οποίες εμπλέκονται σε αγοραπωλησίες.

Από το Γραφείο της Εφόρου ελέχθη επίσης, πως λόγω των κινδύνων που αναγνωρίζονται στην απόκτηση γης από εταιρείες τρίτων χωρών, εδώ και 20 χρόνια έχουν τεθεί δικλίδες ασφαλείας. Ελέγχονται οι μέτοχοι, οι διευθυντές κοκ, είπε.

Ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε, πως αν δεν ληφθούν μέτρα στην αποξένωση γης θα βρεθούμε προ εκπλήξεως σε ζητήματα τα οποία άπτονται της ασφάλειας του τόπου. Στο τέλος, δεν θα έχουμε πατρίδα, είπε, υποδεικνύοντας ότι ήδη πωλούνται από νοσοκομεία μέχρι και ξενοδοχεία και τράπεζες.

Εισηγήθηκε δε ότι πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν οι τέσσερις προτάσεις νόμου τις οποίες υπέβαλε το ΑΚΕΛ και βουλευτές άλλων κομμάτων και μέσω τους τίθενται απαγορεύσεις στην απόκτηση ακινήτων ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής υπέδειξε πως το Τμήμα Κτηματολογίου πρέπει να θωρακιστεί νομοθετικά στο χειρισμό υποθέσεων αγοραπωλησιών στις οποίες εμπλέκονται πολίτες ή και εταιρείες τρίτων χωρών