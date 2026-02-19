Υποψήφιοι για εκλογή σε θέση κοινοτικού συμβούλου, βουλευτή, μέχρι και Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν διαφημίζονται οφείλουν να δηλώνουν τους χορηγούς τους, το ποσό της διαφημιστικής εκστρατείας κοκ.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις, οι οποίες υιοθετούνται για σκοπούς προστασίας της δημοκρατίας, προνοούνται σε νομοσχέδιο το οποίο συζητείται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/900 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024, σχετικά με τη Διαφάνεια και τη Στόχευση της Πολιτικής Διαφημιστικής Προβολής Νόμος του 2025».

Όπως αναφέρεται σε σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, «σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η προστασία της δημοκρατίας και η προώθηση της υπεύθυνης χρήσης προσωπικών δεδομένων στις πολιτικές εκστρατείες».

Σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο (στην ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις10 Οκτωβρίου 2025) «οι πολιτικές διαφημίσεις πρέπει να φέρουν σήμανση διαφάνειας και να παρέχουν βασικές πληροφορίες, όπως τον χορηγό, το ποσό που δαπανήθηκε, τη σύνδεση με εκλογές ή δημοψηφίσματα και τη χρήση τεχνικών στόχευσης. Επίσης, προβλέπει τη δημιουργία δημόσιων μητρώων διαφημίσεων και τη δυνατότητα ανεξάρτητης εποπτείας από τις εθνικές αρχές».

Οι διαφημίσεις καλύπτουν την «εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ή των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων ή των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των Δημάρχων ή των Αντιδημάρχων ή των Μελών των Δημοτικών Συμβουλίων ή των Κοινοταρχών ή Μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου ή των Προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης ή εκλογές για τον καθορισμό της ηγεσίας πολιτικού κόμματος ή οιαδήποτε άλλη εκλογική διαδικασία διενεργείται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος πέραν της Δημοκρατίας ή σε επίπεδο Ε.Ε».

Στην εισηγητική έκθεση η οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή αναφέρεται, πως «η αρμόδια αρχή δύναται, σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε υποστατικό, εξαιρουμένης κατοικίας, και να επιθεωρεί και ερευνάει εγκατάσταση παρόχου υπηρεσιών πολιτικής διαφημιστικής προβολής και/ή νόμιμου εκπροσώπου, που σχετίζεται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες, προκειμένου να εξετάσει, λάβει ή αποκτήσει αντίγραφα ή αποσπάσματα πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσης».

Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία, ότι σε οποιοδήποτε υποστατικό, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/900, Επαρχιακός Δικαστής δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με το οποίο να εξουσιοδοτεί την αρμόδια αρχή να εισέλθει σε υποστατικό, και να επιθεωρήσει οιασδήποτε εγκατάσταση παρόχου υπηρεσιών πολιτικής διαφημιστικής προβολής και/ή νόμιμου εκπροσώπου, που σχετίζεται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες, προκειμένου να εξετάσει, κατάσχει, λάβει ή αποκτήσει αντίγραφα ή αποσπάσματα πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσης.

Με βάση το νομοσχέδιο, η αρμόδια αρχή, δύναται να ζητήσει, με αίτηση προς το Δικαστήριο, την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε ανάδοχου και/ή παρόχου υπηρεσιών πολιτικής διαφημιστικής προβολής και/ή εκδότη και/ή νόμιμου εκπρόσωπου, ο οποίος, κατά την κρίση του, ενέχεται ή ευθύνεται, για την παράβαση αυτή.

Η αρμόδια αρχή (Αρχή Ραδιοτηλεόρασης) μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και 6% του ετήσιου εισοδήματος ή προϋπολογισμού του αναδόχου ή του παρόχου υπηρεσιών πολιτικής διαφημιστικής προβολής, ή μέχρι 6 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του αναδόχου ή του παρόχου υπηρεσιών πολιτικής διαφημιστικής προβολής κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.