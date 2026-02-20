Οι προτάσεις της μελέτης του Υπερταμείου (Growthfund – Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας), που συνεργάστηκε με τους συμβούλους MTBS (Maritime and Transport Business Solutions), παρουσιάστηκαν από αντιπροσωπία του Υπουργείου Μεταφορών, υπό τον Αλέξη Βαφεάδη, σε κρίσιμη σύσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας.

Η μελέτη προκρίνει διαχωρισμό του έργου και προτείνει 6 σενάρια ξεχωριστής ανάπτυξής των δύο υποδομών, ενώ η οικονομική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026.

Τα τρία σενάρια για το λιμάνι:

1. Να συνεχίσει ως έχει με αναβάθμιση υφιστάμενου του εξοπλισμού για τις φορτοεκφορτώσεις. Η πρόταση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μέχρι το 2055

2. Να γίνουν βελτιωτικά έργα, κυρίως στο βόρειο κρηπίδωμα, για αύξηση του μήκους του. Η πρόταση περιλαμβάνει εκβάθυνση του χώρου του λιμένα και αναδιάταξη του χερσαίου χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα σκάφη. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπερταμείου η πρόταση ικανοποιεί τις ανάγκες μέχρι το 2055.

3. Δραστικά μέτρα ώστε ν’ αυξηθεί ο κύκλος στροφής του λιμένα, για να εξυπηρετούνται και μεγάλα πλοία, νέα κρηπιδώματα και ανακατανομή των χερσαίων χώρων. Η νέα διάταξη καλύπτει τις ανάγκες μέχρι το 2055.

Τα τρία σενάρια για τη μαρίνα:

1. Να μείνει ως έχει και να διατηρήσει χωρητικότητα 340 σκαφών. Βελτίωση των υφιστάμενων χώρων. Με αυτή την πρόταση δεν θα μπορεί η μαρίνα να φιλοξενήσει νέα σκάφη.

2. Ανάπτυξη νέας λεκάνης και βελτιωτικά έργα με στόχο να αυξηθεί η χωρητικότητά της κατά 200 σκάφη. Ικανοποιεί τις ανάγκες για 7 χρόνια από την ημέρα λειτουργίας της.

3. Πιο μεγάλη επέκταση της λιμενολεκάνης και νέος κυματοθραύστης ώστε ν’ αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 300-400 σκάφη. Με βάση αυτή την πρόταση θα μπορούν να φιλοξενούνται σκάφη μέχρι και 50 μέτρων. Ικανοποιούνται οι ανάγκες για 12 χρόνια.

Ο υπουργός Μεταφορών μετά την παρουσίαση των προτάσεων από τον υπεύθυνο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Στέλιο Ζερβό, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση προκρίνει το δεύτερο σενάριο για τις δύο υποδομές και όπως τα έργα υλοποιηθούν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Σ’ ό,τι αφορά στον χερσαίο χώρο, στον οποίο υπήρχαν σχέδια στο παρελθόν για δημιουργία ξενοδοχείων και οικιστικών μονάδων, ανέφερε πως οι εμπειρογνώμονες προτείνουν όπως αυτός χρησιμοποιηθεί από το λιμάνι. «Η εισήγηση σκοπεύει να πετύχει πρώτα απ’ όλα γρήγορη υλοποίηση των έργων. Αυτό σημαίνει νόμιμη διαδικασία προσφοροδότησης με τον λιγότερο δυνατό χρόνο. Δεύτερο μείωση του ρίσκου αποτυχίας όπως είχαμε τρεις φορές μέχρι σήμερα. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να μην βασιζόμαστε σε ξένα κεφάλαια, αλλά στις δικές μας δυνάμεις και να υλοποιήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Έχουμε αποφασίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί για όποια ανάπτυξη αυτή θα γίνει από την Αρχή Λιμένων που είναι βραχίονας του κράτους. Είναι το κράτος που θα κάνει αυτές τις εργασίες. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα συνεργαστούμε με τη Λάρνακα για να βρούμε την καλύτερη λύση. Η λύση πρέπει να είναι βιώσιμη και τέτοια που να εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε άλλο ναυάγιο. Όλα είναι στο τραπέζι και είμαστε στη συζήτηση ανοικτά και χωρίς προκαταλήψεις. Θέλουμε να ακούσουμε τη Λάρνακα».

Η μη αξιοποίηση του χερσαίου χώρου προκάλεσε, πάντως, έντονες αντιδράσεις ανάμεσα σε μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης που θα λάβει τελικές αποφάσεις σε δύο εβδομάδες. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του δημάρχου Λάρνακας, προέδρου της Επιτροπής Ανδέρα Βύρα: «Αυτό το οποίο με προβληματίζει, που δεν έχω δει, είναι η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου. Δηλαδή εκεί στο χώρο της μαρίνας οι Λαρνακείς περιμένουν κάποιες αναπτύξεις που θα φέρουν δουλειές και ανάπτυξη. Το να έχω μια μαρίνα απλώς για τα σκάφη για μένα προσωπικά δεν είναι το Α και το Ω. Είναι προσωπικές μου απόψεις αυτές. Το σημείο που θέλω να δω περισσότερα πράγματα είναι η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου αφού εκεί αναμέναμε ότι θα φέρει ανάπτυξη πέραν από το λιμάνι που είναι πολύ σημαντικό και εκεί θεωρώ ότι οι προτάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για το λιμάνι. Αλλά για τη μαρίνα και το χερσαίο χώρο θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τι αναμένουμε περισσότερο», σημείωσε.

Εντός των επόμενων ημερών πάντως θα γίνει πανδημοτική στη Λάρνακα για να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να τοποθετηθούν και έπειτα θα ληφθούν αποφάσεις. Σ’ ό,τι αφορά στην πρόταση της μετόχου της τέως αναδόχου, Prosperity Group, ξεκαθαρίστηκε από τον υπουργό Μεταφορών πως δεν μπορεί να εξεταστεί για νομικούς λόγους. Συγκεκριμένα , όπως ανέφερε, το κράτος δεν μπορεί νομικά να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση, αλλά στη βάση διαγωνισμού είτε με άλλη νόμιμη διαδικασία που θα αποφασιστεί.