Η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής (22/2), αφήνοντας πίσω της έντονα χρώματα, μουσική και αστείρευτο κέφι.

Στην παρέλαση συμμετείχαν χιλιάδες καρναβαλιστές, ενώ άλλοι τόσοι βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής για να την παρακολουθήσουν, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη χρώμα, μουσική και αστείρευτο κέφι.

Για ακόμη μία χρονιά, χιλιάδες σπρέι έκαναν την εμφάνισή τους, χωρίς να λείπουν ούτε από τα χέρια μικρών παιδιών ούτε από εκείνα των καρναβαλιστών. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε το philenews μετά το πέρας της παρέλασης όπου τα απομεινάρια της παρέλασης κάλυψαν στην κυριολεξία ολόκληρο τον δρόμο χωρίς να φαίνεται η άσφαλτος. Σπρέι, χαρτοπόλεμος, κονφετί και σερπαντίνες κυριαρχούσαν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη λήξη της εκδήλωσης, τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Λεμεσού έπιασαν αμέσως δουλειά, προκειμένου να καθαρίσουν ό,τι είχε απομείνει στους δρόμους.