Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εξυγίανσης της εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών προϊόντων, όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων για το έτος 2025, η οποία διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Τμήμα Γεωργίας, ως η αρμόδια αρχή, φαίνεται να εντείνει την πίεση προς τους αγοραστές, με τους ελέγχους να φέρνουν στο φως δεκάδες παραβάσεις που πλήττουν κυρίως τους παραγωγούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονη ελεγκτική δραστηριότητα, καθώς διενεργήθηκαν συνολικά 53 έλεγχοι παγκύπρια στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, με αφορμή 44 καταγγελίες αλλά και αυτεπάγγελτες έρευνες που διενεργήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά παραμένει η καθυστέρηση πληρωμών. Συγκεκριμένα, από τις 39 συνολικά παραβάσεις που εντοπίστηκαν:

➤ 21 περιπτώσεις αφορούσαν αγοραστές που δεν εξόφλησαν τους προμηθευτές εντός των νόμιμων προθεσμιών (30 ημέρες για αλλοιώσιμα και 60 ημέρες για μη αλλοιώσιμα προϊόντα).

➤ 19 περιπτώσεις αφορούσαν τη μη εξουσιοδοτημένη κατοχή ή χρήση επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών κιβωτίων.

➤ εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις άρνησης προσκόμισης στοιχείων στις αρχές, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των επιθεωρητών.

Η Λευκωσία είχε τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με άλλες πόλεις και επαρχίες, με 26 διενεργηθέντες ελέγχους, ακολουθεί η Λεμεσός με 9, από 5 Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο και 3 στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Το δίκτυο των επιθεωρητών απλώθηκε σε όλο το φάσμα της αγοράς: Χονδρικές αγορές (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα), Λιανικό εμπόριο: Υπεραγορές, φρουταρίες, αρτοποιεία και κρεοπωλεία, Τουρισμός και εστίαση: Ξενοδοχεία και χώροι εστίασης, Πρωτογενής τομέας: Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας γεωργικών προϊόντων και παραγωγοί.

Η Αρμόδια Αρχή δεν περιορίστηκε σε συστάσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους επιβλήθηκαν 18 διοικητικά πρόστιμα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €34.100.

«Η πλειοψηφία των παραβάσεων αφορά την οικονομική ασφυξία που προκαλείται στους παραγωγούς από τις καθυστερημένες πληρωμές, ένα φαινόμενο που ο Νόμος του 2021 και 2023 φιλοδοξεί να πατάξει οριστικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Το Τμήμα Γεωργίας δεν παραλείπει να υπενθυμίζει στο κοινό και στους επαγγελματίες ότι οι κλίμακες των προστίμων είναι αναρτημένες σε ευκρινές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα του, ενώ η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμής παραμένει προτεραιότητα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα.