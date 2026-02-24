Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε συνολικά 217 κλήσεις για βοήθεια μέσα σε εννέα ημέρες, ενώ κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά πυρκαγιών σε οικίες, αποθήκες και γκαράζ σε διάφορες επαρχίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 06:00 της 15ης Φεβρουαρίου 2026 έως τις 06:00 της 22ας Φεβρουαρίου 2026 η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 184 περιστατικά, εκ των οποίων 92 αφορούσαν πυρκαγιές, 84 ειδικές εξυπηρετήσεις και οκτώ ψευδείς κλήσεις.

Το επόμενο 24ωρο, από τις 06:00 της 23ης Φεβρουαρίου έως τις 06:00 της 24ης Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν άλλες 33 κλήσεις, εκ των οποίων 17 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.

Πυρκαγιά σε αποθήκη στη Βάβλα

Στις 12:43 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε αποθήκη οικίας στην κοινότητα Βάβλα της επαρχίας Λάρνακας. Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Βασιλικού και Υπαίθρου Λευκάρων με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:16.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα υπέστησαν ζημιές ηλεκτρογεννήτριες που βρίσκονταν εντός της αποθήκης. Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και επιχείρησε να την περιορίσει μέχρι την άφιξη των μελών της Υπηρεσίας. Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα κατά τη λειτουργία πετρελαιοκίνητης γεννήτριας.

Φωτιά σε γκαράζ οικίας στο Αυγόρου

Στις 13:37 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κλειστό γκαράζ οικίας στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου. Στο σημείο μετέβησαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με δύο οχήματα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 14:03.

Ο χώρος και το περιεχόμενό του υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά και τη θερμότητα, ενώ τα αίτια αποδίδονται σε ηλεκτρικό πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Εκτεταμένες ζημιές σε αποθήκη “Luna Park” στη Λεμεσό

Στις 13:57 λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε υποστατικό που χρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός χώρος μηχανικών παιχνιδιών «Luna Park» στη Λεμεσός. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και όχημα αναπνευστικών συσκευών από τους Σταθμούς Λεμεσού, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 15:54.

Ο χώρος και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ καταγράφηκε και κατάρρευση μέρους της οροφής. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν τρία κύλινδρα αερίων υπό πίεση και έγιναν οι προβλεπόμενοι χειρισμοί για την ασφαλή διαχείρισή τους. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.

Εκκένωση πολυκατοικίας στην Έγκωμη

Στις 20:59 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στην Έγκωμη της επαρχίας Λευκωσίας. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Σταθμούς Λευκωσίας, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 22:22.

Η αποθήκη και το περιεχόμενό της υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας από μέλη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.