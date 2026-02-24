Ανησυχία για την εγγύτητα του Δήμου Νότιας Λευκωσίας με τα χωριά στα οποία καταγράφηκαν κρούσματα του αφθώδους πυρετού εκφράζει ο Δήμαρχος, Σταύρος Χατζηγιάννης, σημειώνοντας ότι ο Δήμος έχει ήδη λάβει προληπτικά μέτρα, σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας έχει τέσσερις κτηνοτροφικές περιοχές, στα Λύμπια, την Ποταμιά, στο Δάλι και τη Νήσου, με συνολικά 75 φάρμες, με περίπου 40.000 ζώα.

Από τις τέσσερις κτηνοτροφικές περιοχές στον Δήμο, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι μόνο τα Λύμπια ανήκουν στο Τμήμα Γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες τρεις περιοχές ανήκουν είτε στην αρμοδιότητα του Έπαρχου, είτε του Δήμου. Κάλεσε, ωστόσο, το Τμήμα Γεωργίας, να αναλάβει καθολική ευθύνη.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το Σάββατο έλαβε email από το Τμήμα Γεωργίας, στο οποίο αναφερόταν το κόστος για το αυτοματοποιημένο σύστημα ψεκασμού και για δεξαμενή απολύμανσης, που προτίθεται να καλύψει το Τμήμα Γεωργίας για την περιοχή που βρίσκεται υπό την ευθύνη του. «Σήμερα μου έκαναν ένα τηλέφωνο το μεσημέρι, όπου ήμουν λίγο έντονος. Τους είπα ότι σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, αν έχει κρούσμα σε μια από τις ζώνες που δεν είναι του Τμήματος Γεωργίας – και πω ότι ως Δήμος έχω προβεί σε μέτρα μόνο εντός περιοχής αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας (κάτι το οποίο ασφαλώς δεν έχει γίνει), έχω την εντύπωση ότι το Υπουργείο θα δεχτεί τεράστια πίεση. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να διαχωρίζεται αν μια κτηνοτροφική ζώνη είναι του Υπουργείου ή όχι», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το Τμήμα Γεωργίας μέχρι στιγμής προτίθεται να καταβάλει το κόστος για τα μέτρα πρόληψης μόνο στις περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του. «Εγώ δήλωσα κατηγορηματικά ότι αυτή την στιγμή δεν πρέπει να μιλάμε για χρήματα για τα μέτρα πρόληψης. Ούτως ή άλλως οι γεωργοκτηνοτρόφοι μας προτίθενται να πληρώσουν το κόστος, από μόνοι τους για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεν μας παίρνει αυτή τη στιγμή να θέλουμε εγκρίσεις κ.λπ. Το Υπουργείο όμως πρέπει να στείλει οδηγία ότι προτίθεται να καλύψει όλες τις περιοχές και ζώνες και τα λεφτά που ίσως λάβουν οι δήμοι στο μέλλον, να μπορέσουν να τα επενδύσουν άμεσα στις κτηνοτροφικές τους περιοχές ή ζώνες. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να απασχολεί κάποιον αυτή τη στιγμή είναι το κόστος για τον ψεκασμό», είπε.

Όσον αφορά τυχόν συντονισμό με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επικοινωνία. «Αν βρεθεί κρούσμα, τότε θα επικοινωνήσουν σίγουρα. Εύχομαι ειλικρινά να μη χρειαστεί», είπε.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι η απόσταση από την Αραδίππου στο Δάλι είναι πολύ μικρή. «Η Αραδίππου και οι Τρούλοι είναι ένα δύο χιλιόμετρα στον αέρα από το Αβδελλερό, το οποίο είναι δύο χιλιόμετρα από την Αθηένου, που, μέσω των κατεχομένων, είναι 3 χιλιόμετρα από την Ποταμιά. Φοβούμαι ότι είναι θέμα ημερών να την πάθουμε, αν δεν είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί», είπε.

Ερωτηθείς για τα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει ο Δήμος, είπε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να μαζέψει όλους τους γεωργοκτηνοτρόφους σε ένα viber group, όπου γίνεται ο γενικός συντονισμός 75 ατόμων, για να μη γίνονται διάσπαρτα ενέργειες.

«Έχουμε παραγγείλει συστήματα αυτοματοποιημένου ψεκασμού, που θα ξεκινήσουν να εγκαθίστανται από αργά το βράδυ σήμερα και αναμένεται μέχρι αύριο να τοποθετηθούν σε 12 σημεία και ενδέχεται να γίνουν 14», ανέφερε. Επίσης, την Τετάρτη θα είναι έτοιμες οι προειδοποιητικές πινακίδες για τα σημεία ψεκασμού, για να μπορούν να σταματούν τα αυτοκίνητα και να ψεκάζονται. «Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλός αυτός ο τρόπος, γιατί ψεκάζεται το αυτοκίνητο και πιο ψηλά», είπε.

Επίσης, ο Δήμος έδωσε οδηγίες στους γεωργοκτηνοτρόφους, ώστε ο καθένας να ψεκάζει ενδελεχώς στη φάρμα του ό,τι μπαίνει και βγαίνει. «Ό,τι εισόδους και παράδρομους μπορούμε να κλείσουμε θα τους κλείσουμε», πρόσθεσε.

Στην περιοχή υπάρχουν 75 φάρμες, με περίπου 20.000 αγελάδες, 15.000 αιγοπρόβατα και 5.000 γουρούνια, δηλαδή γύρω στα 40.000 ζώα. «Αν σκεφτούμε ότι μια αγελάδα στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής της παράγει €25-30.000 παραγωγή, η όποια αποζημίωση δοθεί είναι πολύ μικρή», είπε, εκτιμώντας ότι σε περίπτωση κρούσματος οι ζημιές θα είναι ανεπανόρθωτες.

«Μακάρι να μη συμβεί. Οι κτηνοτρόφοι επέδειξαν πολύ ψηλό επαγγελματισμό, με ομοφωνία», μέχρι τώρα, είπε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο ίδιος, μέσω Facebook, ζήτησε από το κοινό να είναι προσεκτικοί, γιατί «είμαστε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας. Αν τη σπάσει ένας, την πάθαμε».

Ο κ. Χατζηγιάννης υποστήριξε ότι έπρεπε από τις 15 του Δεκέμβρη να θωρακιστεί η Πράσινη Γραμμή, για να μην υπάρχει παράνομη διακίνηση ζώων και τροφών.

ΚΥΠΕ