Σε αναμονή για ξεκαθάρισμα δεδομένων βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχετικά με την αναδρομική καταβολή του ειδικού επιδόματος στους ακαδημαϊκούς που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη πριν από χρόνια μετά την αποκοπή του το 2013 και οι οποίοι δικαιώθηκαν και σε επίπεδο Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η χρονική περίοδος η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στον πάγο είναι τα έτη 2014 – 2024, καθώς οι 22 ακαδημαϊκοί που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά του πανεπιστημίου, έλαβαν το επίδομα για το 2013. Σημειώνεται ότι το εν λόγω επίδομα – όπως αποφάνθηκε και το Δικαστήριο – συνιστά ιδιοκτησιακό δικαίωμα/περιουσία, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος. Κι αυτό διότι, θεωρείτο μέρος του μισθού τους, το οποίο αναφερόταν και στα συμβόλαια των αναπληρωτών καθηγητών και καθηγητών μέχρι το 2013.

Μετέπειτα, τέτοια πρόνοια δεν υπήρχε στα συμβόλαια, καθώς το 2013 λόγω οικονομικής κρίσης και των περιορισμών που τέθηκαν από την Τρόικα, το εν λόγω επίδομα, αποκόπηκε από τη Βουλή.

Το θέμα έφερε ξανά στο προσκήνιο, ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του ιδρύματος για το 2026, το Συμβούλιο περιέλαβε πρόνοια για όσους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι με βάση την επιστολή διορισμού τους, δικαιούνται το ειδικό επίδομα. Θα καλυφθούν και για το 2025 και για το 2026.

Όπως εξήγησε στην Επιτροπή, ο διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μενέλαος Μενελάου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου αναφορικά με τους 22 ακαδημαϊκούς, το ίδρυμα ζήτησε γνωμάτευση των νομικών του συμβούλων. Σε αυτή γινόταν λόγος για συμμόρφωση με την απόφαση της Δικαιοσύνης για το 2013, χρονιά για την οποία καταβλήθηκαν τα επιδόματα, τα οποία σημειώνεται ότι ανέρχονται στις €11.960 για κάθε καθηγητή και στις €6.834 για κάθε αναπληρωτή καθηγητή ετησίως, ενώ για τα επόμενα χρόνια η γνωμάτευση συνιστούσε αναμονή.

Σημειώνεται ότι ενώπιον της Δικαιοσύνης υπάρχουν και άλλες προσφυγές ακαδημαϊκών, ενώ για το θέμα υπάρχουν αρκετές παράμετροι καθώς σε αυτό εμπλέκονται ακαδημαϊκοί που ανελίχθηκαν αλλά το νέο τους συμβόλαιο δεν προνοούσε το επίδομα, ακαδημαϊκοί που αφυπηρέτησαν πριν από μερικά χρόνια αλλά και ακαδημαϊκοί που επηρεάζονται μεν, αλλά δεν είχαν προσφύγει τότε με τους 22 συναδέλφους τους.

Υπενθυμίζεται ότι από πέρσι που εκδόθηκε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου ασχολήθηκε επιστάμενα με το θέμα και πώς αυτό μπορεί να επιλυθεί με συμμόρφωση με την απόφαση, στα πλαίσια της νομιμότητας και των κανονισμών.