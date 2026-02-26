Εντός της ημέρας παραδόθηκε από την Αστυνομία Κύπρου στη Νομική Υπηρεσία ο ανακριτικός φάκελος που σχηματίστηκε σε σχέση με την καταγγελία του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, για κατ΄ ισχυρισμό βιασμό.

Η είδηση που μεταδόθηκε νωρίτερα (OMEGA) επιβεβαίωσε στο philenews αρμόδια πηγή.

Πλέον καθίσταται σαφές πως εναπόκειται στην Νομική Υπηρεσία και πρωτίστως στους επικεφαλής της, το τι μέλλει γενέσθαι.

Τα σενάρια είναι τρία. Είτε καταχώρηση υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, είτε αρχειοθέτηση του φακέλου ελλείψει ικανοποιητικής μαρτυρίας, είτε οδηγίες στην Αστυνομία για επιπλέον ανακριτικό έργο.

Πάντως, το τελευταίο σενάριο δεν δείχνει τόσο πιθανό από τη στιγμή που η ειδική ανακριτική ομάδα που λογοδοτούσε μόνο στην ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου είχε καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία σε ό,τι αφορά σημαντικές πτυχές στη διερεύνηση.

Θυμίζουμε ότι όπως γράψαμε και πρόσφατα, πριν την ανακριτική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει ο κ. Φαίδωνος στο ΤΑΕ Λευκωσίας την Τετάρτη 18/2 η Αστυνομία είχε αποταθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα στη Νομική Υπηρεσία για καθοδήγηση.

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι έχουν εξασφαλιστεί μαρτυρίες για την υπόθεση, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει από αρμόδιους λειτουργούς της Γενικής Εισαγγελίας.

Θυμίζουμε ότι ο φερόμενος βιασμός έγινε το 2014. Η ειδική ανακριτική ομάδα που σχηματίστηκε διερεύνησε αυτεπαγγέλτως και την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του κ. Φαίδωνος. Βέβαια, σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει παραπονούμενο πρόσωπο. Όπως είναι γνωστό, η σύζυγος του κ. Φαίδωνος με δημόσιες παρεμβάσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε πως δεν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ενώ είχε ζητήσει επίσημα διακοπή της έρευνας για ενδοοικογενειακή βία.