Πολίτες τρίτων χωρών καθώς και ξένες εταιρείες φέρονται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για απόκτηση ακινήτων στην Κύπρο, ενόψει της επικείμενης έγκρισης νομοθεσίας διά της οποίας τίθενται περιορισμοί, ειδικά όταν αυτοί βρίσκονται πλησίον κρίσιμων υποδομών όπως στρατόπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια και γενικά κρίσιμες υποδομές.

Η προωθούμενη νομοθεσία, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας της, περιλαμβάνει πρόνοιες προτάσεων νόμου του ΑΚΕΛ, βουλευτών άλλων κομμάτων αλλά και θέσεις του υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην οποία συζητήθηκαν οι σχετικές προτάσεις, πράξεις αγοραπωλησίας οι οποίες ολοκληρώθηκαν ή έχουν ήδη κατατεθεί ενώπιον του Τμήματος Κτηματολογίου, δεν επηρεάζονται από την προωθούμενη νομοθεσία η οποία δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Όπως είχε γράψει πρόσφατα το philenews, μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου τη Λάρνακας και της Λεμεσού έχει περάσει σε χέρια υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ελέγχουν καμουφλαρισμένα και εταιρείες ανάπτυξης γης, ενώ την ίδια ώρα οργιάζει η παράνομη κτηματομεσιτεία με πωλήσεις ακινήτων να συμφωνούνται κάτω από το τραπέζι στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κ. Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ ετοιμάστηκε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου με σκοπό τη ρύθμιση της αγοράς ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και από εταιρείες ξένων συμφερόντων.

Είναι δεδομένο, είπε, ότι μεγάλο μέρος της πατρίδας μας έχει πουληθεί και έχει καταλήξει σε ξένα χέρια, κάτι το οποίο για την ημικατεχόμενη Κύπρο είναι επικίνδυνο. Την ίδια ώρα, συνέχισε, έχουν απογειωθεί οι τιμές των ακινήτων μέσα από μια φούσκα ως αποτέλεσμα της αγοράς μεγάλων εκτάσεων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε ικανοποίηση, επειδή όπως ανέφερε, υπάρχει αποδοχή των προτάσεων του ΑΚΕΛ ακόμη και από το υπουργείο Εσωτερικών, κάτι το οποίο οδηγεί σε συναίνεση γύρω από την πρωτοβουλία του κόμματος.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε και τα εξής: «Την ίδια ώρα έχουν ετοιμαστεί ανάλογες προτάσεις και από συναδέλφους άλλων κομμάτων και ανέλαβα πρωτοβουλία για ενοποίηση όλων των κειμένων, σε συνεννόηση και με το υπουργείο Εσωτερικών και ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, ώστε η νομοθεσία να τύχει και της έγκρισης της κυβέρνησης, ώστε να μην προκύψουν θέματα αναπομπής κοκ».

Είπε επίσης πως εξετάστηκαν τα σημεία σύγκλισης ενώ ετέθησαν και κάποιοι προβληματισμοί, εκφράζοντας την ελπίδα να προκύψει κατάληξη τις επόμενες 15 μέρες, ώστε τα υπό επεξεργασία κείμενα να εγκριθούν σε νομοθεσία πριν τη διάλυση της βουλής στις αρχές Απριλίου.

Όπως εξήγησε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ουσιαστικά με τις προωθούμενες ρυθμίσεις καθορίζονται κριτήρια με βάση τα οποία θα τερματιστεί το φαινόμενο να αγοράζονται ανεξέλεγκτα ακίνητα χωρίς περιορισμούς στο εμβαδόν και τις περιοχές πώλησης τους.

Παρατήρησε δε, πως τα κριτήρια που υπήρχαν στην υφιστάμενη νομοθεσία ξεχειλώθηκαν με αποτέλεσμα πολίτες ή και εταιρείες τρίτων χωρών να αγοράζονται από ξενοδοχεία μέχρι και παραλίες.

Περαιτέρω ανέφερε, πως με βάση τις προωθούμενες ρυθμίσεις αλλοδαποί τρίτων χωρών θα μπορούν να αγοράζουν ακίνητα με καθορισμένο μέγιστο εμβαδόν και όχι ανεξέλεγκτα όπως συμβαίνει σήμερα. Επίσης, θα απαγορεύεται η απόκτηση εκτάσεων σε γεωργικές και αγροτικές ζώνες, ενώ θα απαγορεύεται και η απόκτηση ακινήτων κοντά σε κρίσιμες υποδομές όπως στρατόπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια, παραλίες κοκ.

Θα επιτρέπεται, είπε, η απόκτηση, οικιών και καταστημάτων.

Εξήγησε επίσης πως το υπουργείο Εσωτερικών θέτει ως όρο «ο αγοραστής να κρατά το ακίνητο που αγοράζει για τουλάχιστον πέντε χρόνια κάτι με το οποίο δεν υπάρχει διαφωνία.

«Με αυτή τη ρύθμιση επιδιώκεται να αποτραπεί η επανάληψη του φαινομένου αχυράνθρωποι να αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις απλώς για σκοπούς εκμετάλλευσης, κάτι το οποίο επικράτησε την περίοδο των χρυσών διαβατηρίων», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Περσιάνης υπέδειξε, πως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγιστοποίηση των εισροών ξένων κεφαλαίων δεν πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό στόχο.

Τα ξένα κεφάλαια είναι μεν ευλογία για την οικονομία αλλά όταν δεν υπάρχει στόχος και στρατηγική οδηγούμαστε σε ανισότητες και σε φαινόμενα αφαίμαξης ορισμένων βιομηχανιών, είπε.