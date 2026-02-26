Ζητήματα που αφορούν στον διορισμό, στο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και στα συναφή δικαιώματα του Αρχηγού και του Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς, αποσαφηνίζονται με τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία, τις οποίες ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής.

Ουσιαστικά η Βουλή ψήφισε την τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του Αρχηγού και του Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς και ο βαθμός που πρέπει να κατέχει αξιωματικός, προκειμένου να διοριστεί ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, καθώς και να προβλεφθεί η καταβολή στον εκάστοτε αξιωματικό του Στρατού της Δημοκρατίας που διορίζεται ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, με τη λήξη του διορισμού του, του αντιτίμου τυχόν άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.

Σκοπός της τροποποίησης του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου που ψήφισε η Βουλή, ήταν να καταργηθεί η διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του Αρχηγού και του Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς με τη λήξη του διορισμού τους, προκειμένου τα ζητήματα που αφορούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό Εθνικής Φρουράς να ρυθμίζονται συνολικά στις υπό τροποποίηση διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.

Ειδικότερα, στις τροποποιήσεις που ψήφισε η Βουλή διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– Ρυθμίζεται με σαφήνεια ότι το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στο 62ο έτος, το οποίο προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς για τους αξιωματικούς σχετικά με τον βαθμό του Αντιστράτηγου, θα εφαρμόζεται και για τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς, σε περίπτωση που είναι αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας, καθώς και για τον Υπαρχηγό Εθνικής Φρουράς. Σε περίπτωση κατά την οποία η θητεία τους λήγει, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου, ενωρίτερα από το 62ο έτος, τα πιο πάνω πρόσωπα θα αφυπηρετούν υποχρεωτικά, όπως ισχύει με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

– Ρυθμίζεται με σαφήνεια ότι, προκειμένου να διοριστεί αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας ως Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, θα πρέπει να κατέχει κατά τη λήψη της απόφασης διορισμού τον βαθμό του Υποστράτηγου ή του Αντιστράτηγου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διορισμού αξιωματικού βαθμού Υποστράτηγου ως Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς, ο διορισθείς προάγεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

– Προβλέπεται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, στον εκάστοτε αξιωματικό του Στρατού της Δημοκρατίας που διορίζεται ως Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ή Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς καταβάλλεται με τη λήξη του διορισμού του το αντίτιμο τυχόν άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.