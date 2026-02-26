Την κατοχύρωση του δικαιώματος για άτομα με αναπηρία να διαθέτουν σκύλο βοηθό και να έχουν πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους καθώς και στα μέσα μεταφοράς, ενέκρινε η Βουλή ψηφίζοντας ομόφωνα σε νόμο σχετική πρόταση που κατατέθηκε από τον βουλευτή Χρίστο Σενέκη.

Ουσιαστικά η Ολομέλεια ενέκρινε την τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, ώστε άτομα με αναπηρία να έχουν δικαίωμα πρόσβασης μαζί με σκύλο βοηθείας σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και μέσα μεταφοράς, εφόσον τα εν λόγω άτομα διαθέτουν τη σχετική άδεια κατοχής τέτοιου σκύλου, η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συνοδεύονται από σκύλο βοηθείας και κατά συνέπεια να επιτευχθεί περαιτέρω ευθυγράμμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σε τοποθέτησή του ενώπιον της Ολομέλειας, ο κ. Σενέκης είπε πως «ο σκύλος – οδηγός για κάποιους συνανθρώπους μας δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαίο μέσο για την καθημερινή κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την κοινωνική συμμετοχή. Ο σκύλος βοηθείας δεν αποτελεί ένα ακόμα κατοικίδιο, αλλά την προέκταση της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας τους».

«Εισάγουμε στην εγχώρια έννομη τάξη την καθολική κατοχύρωση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Δηλαδή, την απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία με συνοδεία σκύλων βοηθείας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε χώρους εστίασης, σε ταξί και σε κάθε άλλης μορφής υπηρεσία και υποδομή έτσι ώστε η άρνηση εισόδου ή εξυπηρέτησης ατόμου με αναπηρία λόγω συνοδείας σκύλου βοηθείας να συνιστά δυσμενή διάκριση και έκνομη ενέργεια που ενεργοποιεί και επιφέρει τις τιμωρητικές ποινές που προβλέπει ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος», είπε.

Περαιτέρω, ο κ. Σενέκης χαιρέτισε την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου από πλευράς του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, που στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει όλα όσα αφορούν στους σκύλους βοηθείας.