Σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο, τον οποίο η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου κινδυνεύει να χάσει, μετατρέπεται το έργο της αφαλάτωσης, μετά τις τελευταίες αποφάσεις που λήφθηκαν χθες για την ακύρωση της χωροθέτησης στη δασική περιοχή της Αγίας Νάπας. Οι αντιδράσεις των τοπικών φορέων και ξενοδόχων της περιοχής φαίνεται πως παγώνουν τις υπογραφές με τον ανάδοχο, μεταθέτοντας την επίλυση του υδατικού προβλήματος για το 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ Λάρνακας) στην παρουσία των δημάρχων της Αγίας Νάπας, αλλά και των ξενοδόχων και φορέων της επαρχίας Αμμοχώστου, αποφασίστηκε η επαναχωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης. Της σύσκεψης προέδρευσε η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην παρουσία των δύο γενικών διευθυντών.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης εντός 18 μηνών λόγω επαναχωροθέτησης εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα στην παραλία της Αγίας Θέκλας, αντί εντός των επόμενων οκτώ μηνών στην αρχική θέση που είχε αποφασιστεί εκτός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Αποφασίστηκε όπως όλοι όσοι παραβρέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση να υπογράψουν το πρακτικό και να αναλάβουν σχετική δέσμευση.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ανάληψη ευθύνης από τις τοπικές Αρχές της Αγίας Νάπας και τους ξενοδόχους της περιοχής μέσω της υπογραφής τους ότι για οποιαδήποτε καθυστέρηση που θα θέσει την επαρχία σε κατάσταση λειψυδρίας το 2027, δεν είναι υπεύθυνο το κράτος αλλά οι ίδιοι. Στο ίδιο πρακτικό θα αναφέρεται η ευθύνη του κράτους όπως σε περίπτωση λειψυδρίας θα κάνει ότι είναι δυνατό για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της περιοχής. Το πρακτικό θα υπογραφεί μεταξύ άλλων από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας και τους πέντε αντιδημάρχους (Αγίας Νάπας, Λιοπετρίου, Άχνας, Σωτήρας, Αυγόρου).

Η αρχική πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν η μονάδα να λειτουργήσει άμεσα στην περιοχή Nissi Beach, σε τεμάχιο κρατικής δασικής γης όπου φύονται ακακίες και παλαιότερα λειτουργούσε κατασκηνωτικός χώρος και βρίσκεται εκτός δικτύου Natura 2000. Εάν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) προχωρούσε με την υπογραφή της σύμβασης που έτρεξε τον Δεκέμβριο 2025, η Κύπρος θα εξασφάλιζε σημαντικές ποσότητες νερού μέχρι τον Οκτώβριο 2026. Ο διαγωνισμός προνοούσε την κατασκευή μονάδας δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα με προοπτική να φθάσει τις 20.000 κ.μ.

Ωστόσο, η απόφαση για ακύρωση της εν λόγω χωροθέτησης ανατρέπει τα πάντα. Η πρόταση για μεταφορά της μονάδας σε νέα τοποθεσία δίπλα από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας και την Εκκλησία της Αγίας Θέκλας, πλησίον κηρυγμένου αρχαίου μνημείου και εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, πρακτικά σημαίνει ότι η διαδικασία ξεκινά από το μηδέν. Σύμφωνα, με τα όσα αναφέρθηκαν στην σύσκεψη αναμένεται να προχωρήσει η αφαίρεση βράχων μήκους γύρω στα 70 μέτρα και πλάτους 2,5 μέτρων μέχρι το αντλιοστάσιο για τοποθέτηση των σωλήνων αναρρόφησης και απόρριψης. Όπως αναφέρθηκε η αφαίρεση του βράχου θα γίνει με ειδικό μηχάνημα που φέρει λεπίδα.

Σημειώνεται, λόγω του ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένη σε κοντινή απόσταση η απαιτούμενη υποδομή παραλαβής του παραγόμενου νερού και διάθεσης στους καταναλωτές θα εγκατασταθεί αγωγός από το σημείο της προτεινόμενης μονάδας αφαλάτωσης μέχρι το κοντινότερο σημείο σύνδεσης με τον προτεινόμενο αγωγό του Κοκκινόκρεμμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή η νέα χωροθέτηση εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 απαιτείται η εκπόνηση και εξέταση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, πέραν της σχετικής Έκθεσης Πληροφοριών ή Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Οι χρονοβόρες αυτές διαδικασίες, σε συνδυασμό με την πιθανότητα πρόκλησης σημαντικών και αρνητικών επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης και στην ακεραιότητα προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, ενόσω μάλιστα υπήρχε εναλλακτική δυνατότητα χωροθέτησης, σημαίνει ότι, στην καλύτερη περίπτωση, η αφαλάτωση θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2027. Το διάστημα αυτό, η επαρχία Αμμοχώστου θα παραμείνει ευάλωτη σε συνθήκες λειψυδρίας, με ότι αυτό συνεπάγεται κυρίως κατά τη καλοκαιρινή περίοδο τουριστικής αιχμής.

Μέχρι και 30.000 κ.μ. νερού η δυναμικότητα της νέας μονάδας

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την κατασκευή κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Αγία Νάπα λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29/10/2025. Η απόφαση εγκρίθηκε για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κ.μ. για περίοδο πέντε χρόνων αφού προηγουμένως εξασφαλίστηκαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων/ Υπηρεσιών.

Στις 22/1/2026 με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επέκταση της μονάδας σε 15.000 κ.μ. νερού την ημέρα με διάρκεια σύμβασης επτά χρόνια.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 2/12/2025, η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 13/1/2026 και η περίοδος ενστάσεων έληξε στις 17/2/2026.

Σε ότι αφορά τη νέα μονάδα αφαλάτωσης αναμένεται να είναι δυναμικότητας μέχρι και 30.000 κ.μ. νερού την ημέρα και θα είναι μόνιμη αντί κινητή. Τονίζεται ότι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αγία Νάπα πρότειναν την περιοχή Αγίας Θέκλας, πλησίον της Μαρίνας Αγίας Νάπας, ως καταλληλότερη μετά τη διαπίστωση ότι οι δύο προτεινόμενες περιοχές του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, ως εναλλακτικές στη χωροθέτηση στην περιοχή Nissi Beach, δεν έγιναν αποδεκτές από επηρεαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2/2/2026, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, με επιστολή στην υπουργό Γεωργίας διαφώνησε με την προτεινόμενη χωροθέτηση σε δασική γη στην Αγία Νάπα στην περιοχή του πρώην κατασκηνωτικού χώρου, γνωστή ως δάσος με τις ακακίες.

Με την εν λόγω χωροθέτηση διαφώνησαν και οι ξενοδόχοι της περιοχής εκφράζοντας φόβους για περιβαλλοντική υποβάθμιση των κορυφαίων παραλιών Nissi Beach και Μακρόνησο. Μάλιστα, οι ξενοδόχοι υποστήριξαν ότι το εν λόγω έργο προωθήθηκε χωρίς Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για πληροφόρηση του κοινού.