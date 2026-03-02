Η ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή υποχωρεί σταδιακά.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στον -1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.