Μετά τα τέσσερα F-16 που αργά χθες το απόγευμα προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου για την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από έξωθεν απειλές, στην Πάφο προσγειώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και ένα μεταγωγικό C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το συγκεκριμένο πτητικό μέσο μετέφερε στην Κύπρο τόσο προσωπικό υποστήριξης για τα τέσσερα μαχητικά, όσο και εξοπλισμό και άλλη υποδομή που θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των F-16 κατά την εδώ παραμονή τους.

Τόσο τα τέσσερα μαχητικά, όσο και το μεταγωγικό της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα σταθμεύουν το διάστημα που θα κριθεί αναγκαία η εδώ παρουσία τους στην «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η γνωστοποίηση της έλευσης τεσσάρων ελληνικών μαχητικών χθες βράδυ, με το βίντεο που κοινοποίησε ο Κυβερνητικός Επρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αξίζει να σημειωθεί ότι προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου ενθουσιώδη υποδοχή της είδησης από πλευράς των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα όσα βίωσαν για πρώτη φορά μετά το 1974 οι πολίτες στην Πάφο από τα μεσάνυχτα της Κυριακής και όλη την Δευτέρα, συνέτειναν στο να λάβει η έμπρακτη παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο διαστάσεις πρωτοφανούς ενθουσιασμού και αισθήματος ανακούφισης.