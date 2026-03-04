Αύξηση πέραν του 30% καταγράφηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην ζήτηση καυσίμων, όχι μόνο για εφοδιασμό των οχημάτων αλλά και για σκοπούς θέρμανσης και σύμφωνα με εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή στα επόμενα φορτία θα αυξηθεί σταδιακά γύρω στα 6-7 σεντ το λίτρο, αν και όλα θα εξαρτηθούν από την έκβαση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ από τη μια και του Ιράν από την άλλη.

Αυτό ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων κ. Σάββας Προκοπίου, ο οποίος διευκρίνισε πως η αύξηση κατά 30% της Δευτέρας δεν συνεχίστηκε και την Τρίτη, παρουσιάζοντας κάποια κάμψη ενώ μέχρι το τέλος της σημερινής μέρας θα διαφανεί η περαιτέρω τάση.

Σημειώνεται, πως ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η ζήτηση θεωρήθηκε ως μη αναμενόμενη για την εποχή, υπό την έννοια ότι μπήκαμε ήδη στον Μάρτιο, που συνήθως η ζήτηση περιορίζεται με δεδομένο ότι μας εγκαταλείπει ο Χειμώνας και αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Όπως παρατήρησε ο πρόεδρος των πρατηριούχων, υπό κανονικές συνθήκες (μη πολέμου) δεν θα παρατηρείτο τόσο μεγάλη ζήτηση.

Ο κ. Προκοπίου εκφράζει την άποψη, πως η αύξηση της ζήτησης δεν έχει μόνο οικονομική πτυχή άλλα άπτεται και της ψυχολογίας που δημιουργείται συνήθως σε περιόδους συγκρούσεων. Πάντως, όπως ανέφερε, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας τόσον ή ζήτηση όσον και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων ήταν περισσότερη σε σχέση με σήμερα.

Ο κ. Προκοπίου εκτιμά πως όσο περνούν οι μέρες, η ζήτηση θα μειώνεται.

Σχετικά με τις τιμές ανέφερε ότι ήδη μία εταιρεία πετρελαιοειδών αύξησε τις τιμές από σήμερα κατά ενάμιση σεντ αν και η διαφοροποίηση δεν φάνηκε ακόμη στα πρατήρια κάτι το οποίο, με βάση την πρακτική που ακολουθείται, αναμένεται να καταγραφεί ύστερα από δύο μέρες. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Προκοπίου θα ακολουθήσουν αυξήσεις και από άλλες εταιρείες.

Όσον αφορά τις επόμενο διάστημα, ο κ. Προκοπίου ανέφερε πως 60 μέρες πριν την σύρραξη προηγήθηκε αύξηση του πετρελαίου παγκοσμίως. Επιπλέον αυτού, όσον αφορά το πετρέλαιο, το περασμένο Σάββατο (μετά και τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν) ακολούθησε αύξηση κατά 15% στην τιμή του βαρελιού. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων διευκρίνισε πως η αύξηση των καυσίμων δεν θα είναι 15% αλλά λιγότερη, υπό την έννοια ότι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των καυσίμων (όπως ο φόρος) είναι σταθεροί.

Όταν ζητήσαμε από τον κ. Προκοπίου να εκτιμήσει πόσο μπορεί να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων, ανέφερε πως τα επόμενα 2-3 φορτία εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση 6-7 σεντ το λίτρο. Η άποψη μου εκφράζεται με βάση την έως τώρα εμπειρία, σε ανάλογες περιπτώσεις, και δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι ακριβώς η αύξηση είπε.

Επανέλαβε, πως όλα θα κριθούν και από το πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος και πρόσθεσε πως αν η τιμή του πετρελαίου δεν ξεπεράσει τα 90 δολάρια το βαρέλι, οι αυξήσεις δεν θα ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις.