Εκτός πλάνου έχει τεθεί το Ισραήλ σε ό,τι αφορά την αποστολή ασθενών από την Κύπρο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να στρέφεται, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα προς την Ελλάδα για τα επείγοντα περιστατικά.

Όπως ανέφερε στον «Φ» η διευθύντρια του Οργανισμού Μόνικα Κυριάκου, «συνήθως τα επείγοντα περιστατικά, λόγω απόστασης, παραπέμπονται στο Ισραήλ, ωστόσο, με την παρούσα κατάσταση αυτό είναι αδύνατο και ως εκ τούτου και ο ΟΑΥ «πρέπει να στραφεί σε εναλλακτικό πλάνο».

Η Ελλάδα, ανέφερε «είναι ο επόμενος πλησιέστερος προορισμός σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη και πρέπει να παραπεμφθεί επειγόντος ένας ασθενής για θεραπεία στο εξωτερικό», πρόσθεσε και εξήγησε ότι «οι ανάγκες των ασθενών μπορούν να καλυφθούν και από νοσοκομεία άλλων χωρών, αλλά σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ, είναι ο πλησιέστερος προορισμός όταν μιλάμε για πολύ επείγοντα περιστατικά».

Αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΥ, στο εξωτερικό, βρίσκονται δεκάδες ασθενείς: «Εμείς έχουμε καταγεγραμμένους 81 ασθενείς μαζί με τους συνοδούς τους. Βεβαίως πρέπει να διευκρινίσουμε ότι κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να έχουν επιστρέψει στην Κύπρο και εμείς δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε».

Οι ασθενείς, βρίσκονται σε νοσηλευτήρια στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ισραήλ, «χώρα από την οποία βεβαίως καταβάλλονται τώρα προσπάθειες για να επαναπατριστούν κάποιοι, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο».

Σε ό, τι αφορά τους ασθενείς που βρίσκονται στο Ισραήλ, η κ. Κυριάκου ανέφερε ότι είναι οκτώ «και μαζί τους βεβαίως είναι και οι συνοδοί τους».

«Δύο οικογένειες (δύο ασθενείς με τους συνοδούς τους), εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο για αυτό και προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω και της Πρεσβείας της Κύπρου στο Ισραήλ για τον επαναπατρισμό τους».

Αυτό, ενδεχομένως, σε ό,τι αφορά την μια οικογένεια, να γίνει εφικτό σήμερα αφού χθες οι Αρχές του Ισραήλ δεν έδωσαν την απαραίτητη άδεια για την αναχώρηση τους από τη χώρα ενώ παράλληλα έχουν προωθηθεί και οι διαδικασίες για τη δεύτερη οικογένεια.

Ο ΟΑΥ, είπε καταλήγοντας η κ. Κυριάκου, «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα νοσηλευτήρια, παρακολουθεί την κατάσταση και σίγουρα γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασθενείς μας με ασφάλεια. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με νοσηλευτήρια με τα οποία συνεργαζόμαστε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ώστε να κινούνται οι διαδικασίες χωρίς καθυστέρηση όταν προκύπτει ανάγκη».