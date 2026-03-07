Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε ανώγεια κατοικία δευτέρου ορόφου στον Στρόβολο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενοίκου και τη μεταφορά δύο προσώπων στο νοσοκομείο για προληπτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τις 06:26 ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα, για κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία που αποτελείται από δύο ενοποιημένα διαμερίσματα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε είσοδο στον χώρο και κατάσβεση της πυρκαγιάς με σωλήνες νερού, κάνοντας παράλληλα χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Ασθενοφόρο κλήθηκε στη σκηνή, καθώς ο ένοικος της κατοικίας υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού για προληπτική περίθαλψη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη της Πυροσβεστικής διέσωσαν επίσης ένα σκυλάκι, το οποίο βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και ήταν ανήμπορο να αντιδράσει.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.