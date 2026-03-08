Στη Λεμεσό ελλιμενίστηκε το πρωί της Κυριακής η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen (F223), η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο της UNIFIL (Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο).

Η φρεγάτα αντικατέστησε την επίσης Γερμανική Sachsen-Anhalt, η οποία ολοκλήρωσε την εξάμηνη αποστολή της στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η παρουσία της φρεγάτας, η οποία έχει καταπλεύσει πολλές φορές στο λιμάνι Λεμεσού στο πρόσφατο παρελθόν, εντάσσεται στην ενίσχυση της ναυτικής δύναμης της UNIFIL Maritime Task Force στην Ανατολική Μεσόγειο, προστατεύοντας συμμάχους και τα σύνορα της ΕΕ, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για μια σύγχρονη φρεγάτα κλάσης Baden-Württemberg (F125) του γερμανικού Ναυτικού, η οποία αντικατέστησε τη φρεγάτα Sachsen-Anhalt, η οποία εκτελούσε εξάμηνη αποστολή στη Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ