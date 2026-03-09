Τρύπα 10.000 κυβικά μέτρα καιρού (κ.μ.ν) την ημέρα θα δημιουργηθεί στη Λεμεσό από τις προγραμματιζόμενες περικοπές σε ποσοστό 10%, με τον ΕΟΑ να σπεύδει να εντοπίσει ανενεργές γεωτρήσεις προκειμένου να αντλεί νερό και να περιορίσει τις ελλείψεις.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννης Τσουλόφτας διευκρινίζει στον «Φ», πως η διαδικασία αξιοποίησης των γεωτρήσεων είναι δύσκολη και χρονοβόρα, επειδή προϋποθέτει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και κατασκευή υποδομών για μεταφορά του νερού στο δίκτυο.

Ο κ. Τσουλόφτας «δείχνει» τις κρατικές υπηρεσίες την κατάσταση στο υδατικό υποδεικνύοντας πως η καθυστέρηση στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης είχε ως αποτέλεσμα «να αντλείται το απαραίτητο νερό από το φράγμα του Κούρη».

Όπως εξηγεί, «η καθυστέρηση στην λειτουργία των δύο μονάδων αφαλάτωσης ημερήσιας παραγωγής 20.000 κ.μ.ν. ημερησίως, για περισσότερο από 6 μήνες, είχε ως αποτέλεσμα τη άντληση από τον Κούρη πέραν των 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού».

Όσον αφορά τις υδατικές ανάγκες της Λεμεσού για τη θερινή περίοδο, ο κ. Τσουλόφτας αναφέρει πως ανέρχονται σε 90.000 κ.μ.ν. ημερησίως.

Εξηγεί επίσης πως στην περιοχή της Λεμεσού υπάρχουν οι πιο κάτω πηγές νερού:

Υφιστάμενες Μονάδες Αφαλάτωσης:

– Αφαλάτωση Επισκοπής: 36.000 κ.μ.ν. ημερησίως

– Αφαλάτωση Μονής (ΗΑΕ): 12.000 κ.μ.ν. ημερησίως

– Αφαλάτωση Βασιλικού ΑΗΚ: εκτροπή 7.000 κ.μ.ν. προς Λεμεσό

Στη διαδικασία εγκατάστασης / λειτουργίας βρίσκονται:

– Αφαλάτωση Καψάλου: 10.000 κ.μ.ν. ημερησίως, αναμένεται να λειτουργήσει τον Απρίλη 2026

– Αφαλάτωση Νέου Λιμανιού: 10.000 κ.μ.ν. ημερησίως, αναμένεται να λειτουργήσει τον Απρίλη 2026

Ανενεργές Γεωτρήσεις στο υδροφορέα του Κούρη: 5.000 κ.μ.ν. ημερησίως

«Σύνολο, 80 χιλιάδες ημερησίως. Άρα, θα υπάρξει έλλειμμα της τάξεως των 10.000 κ.μ.ν. ημερησίως».

Ο ΕΟΑ Λεμεσού έχει επεξεργαστεί σχέδιο διαχείρισης της υδατικής κατάστασης για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Αύξηση αποθεμάτων νερού, μείωση απωλειών και άδηλων διαρροών, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, μείωση κατανάλωσης.

«Σε συνεργασία με το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ, έχουμε προβεί σε εντοπισμό ανενεργών γεωτρήσεων, κυρίως στον υδροφορέα του Κούρη στην περιοχή της Επισκοπής, τις οποίες ελέγχουμε και αξιολογούμε και ετοιμάζουμε τις απαιτούμενες υποδομές για αξιοποίηση τους». Με την αξιοποίηση των υπό αναφορά γεωτρήσεων εκτιμάται ότι μπορεί να προστεθεί στο υδατικό ισοζύγιο πόλης ποσότητα της τάξεως των 5.000 κ.μ.ν. ημερησίως».

Ο κ. Τσουλόφτας αναφέρει επίσης, πως η Λεμεσός «είναι η πόλη με την μεγαλύτερη εξάρτηση στις καιρικές συνθήκες αλλά και από τα αποθέματα νερού στα φράγματα επειδή υδροδοτείται κυρίως από τα δύο φράγματα του Κούρρη και της Γερμασόγειας, ενώ η μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης στην Επισκοπή καλύπτει πιο λίγο από το μισό των αναγκών της πόλης για το καλοκαίρι».

Οι σχεδιασμοί αρχικά αφορούσαν την εγκατάσταση τριών μικρών μονάδων αφαλάτωσης, δυναμικότητας 10.000 κ.μ.ν. ημερησίως η κάθε μια, «οι οποίες αναμέναμε να λειτουργήσουν το καλοκαίρι του 2025».

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λεμεσού υλοποιεί εκτενές πρόγραμμα κατασκευής νέων δεξαμενών, περιμετρικά του αστικού ιστού, (Γερμασόγεια, Άγιος Αθανάσιος, Φασούλα, Πολεμίδια), «έτσι ώστε να αυξάνουμε τα δικά μας αποθέματα σε περίπτωση που μειωθεί η παροχή από το ΤΑΥ».

Αιχμή του δόρατος μας στον δεύτερο πυλώνα, είναι η χρήση ευφυών τεχνολογιών λέει ο κ. Τσουλόφτας, ο οποίος εξηγεί πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγκατάστασης 80.000 μετρητών, με το έργο να ολοκληρώνεται τον Απρίλη του 2026.

Παράλληλα δρομολογήθηκαν λειτουργικές προσαρμογές για μείωση των πιέσεων στο δίκτυο με την εγκατάσταση ρυθμιστών πιέσεως, την μείωση της έκτασης των ζωνών, δηλαδή των περιοχών που επηρεάζονται από μια βλάβη με την εγκατάσταση περισσότερων δικλείδων και την αύξηση των συνεργείων εντοπισμού βλαβών.

Ταυτόχρονα προχωρούν και επιταχύνονται τα έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων τα οποία παρουσιάζουν συχνές βλάβες και επίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των συνεργείων τα οποία ασχολούνται με τον εντοπισμό των βλαβών και των άδηλων διαρροών.