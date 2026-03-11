Το κράτος γνωρίζει ποιοι έχουν αποταθεί στη λεγόμενη «Επιτροπή Αποζημιώσεων» και όσοι τυχόν έχουν πουλήσει την περιουσία τους στα κατεχόμενα δεν θα δικαιούνται αποζημίωσης ή και οικονομικής στήριξης, τώρα ή στο μέλλον.

Η αναφορά ότι «έχουν γνώσιν οι φύλακες», προέρχεται από τον κ. Μιχάλη Τζιώρτα, πρόεδρο της Ενώσεως Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου (Ε.Ε.Κ.Α.), ο οποίος μιλούσε χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων.

Ο κ. Τζιώρτας ανέφερε, ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κατεχομένων κοινοτήτων πως οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν ποιοι έχουν αποταθεί στην «Επιτροπή Αποζημιώσεων».

Εκπρόσωποι προσφύγων παρατήρησαν, ότι το θέμα δεν είναι να διεκδικεί κάποιος από την «Επιτροπή» αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης της κατεχόμενης περιουσίας του, αλλά το κατά πόσον πούλησε την περιουσία του και την ίδια στιγμή ζητά ή και απολαμβάνει στήριξης από το κράτος μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και άλλων κρατικών σχεδίων (στεγαστικών κ.ο.κ.).

Η συγκεκριμένη πτυχή αναμένεται να απασχολήσει όσους ήρθαν σε διακανονισμό με την «Επιτροπή Αποζημιώσεων» όταν συγκεντρωθεί ικανοποιητικό κονδύλι το οποίο θα διατίθεται για την απώλεια χρήσης των κατεχομένων περιουσιών. Προς το παρόν, το μόνο κονδύλι που υπάρχει είναι τα έσοδα που εισρέουν στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών από την πώληση ακινήτων.

Η σχετική νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου, προνοεί επιβολή τέλους 4 τοις χιλίοις σε κάθε αγοραπωλησία ακινήτου και με βάση τις πωλήσεις, κάθε χρόνο εισρέει ποσόν €20 – €25 εκατ. Μέχρι σήμερα το συνολικό ποσόν κυμαίνεται στα €60 – €70 εκατ.

Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος τη κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων, κ. Νίκος Κέττηρος, με βάση τα €20 – €25 εκατ., το ποσόν που αναλογεί σε κάθε πρόσφυγα κυμαίνεται σε €2 το μήνα.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε επίσης, πως ένα από τα ζητήματα που ηγέρθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αφορά το κατά πόσον η απώλεια χρήσης θα υπολογίζεται από το 1974 (όταν εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή) ή αν θα αρχίσει να μετρά από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής πρότασης νόμου που συζητείται.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, φαίνεται να επικρατεί το σενάριο με βάση το οποίο, ως χρονικό όριο έναρξης υπολογισμού της απώλειας χρήσης θα θεωρηθεί το 1974.

Την Επιτροπή απασχολεί και το κατά πόσον πρέπει να αποζημιώνονται μόνο τα φυσικά πρόσωπα ή και οι εταιρείες ή και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι διέθεταν ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα. Όπως εξήγησε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα, ενώ μεγάλες εκτάσεις γης διαθέτει και η Εκκλησία. Αν αφαιρεθούν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα από την αποζημίωση, τότε τα φυσικά πρόσωπα θα λάβουν περισσότερη αποζημίωση, είπε ο κ. Κέττηρος. Είπε επίσης πως η Επιτροπή κατέληξε σε κάποια από τα ερωτήματα που ανεφύησαν σε πτυχές που αφορούν άλλα ερωτήματα και πρέπει να δοθούν απαντήσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι δεν υπήρξε κατάληξη ως προς το κατά πόσον η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως ή ετησίως.

Υπήρξαν ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η αποζημίωση ενδείκνυται να παραχωρηθεί λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της χρήσης της κάθε περιουσίας ή με βάση την έκταση της επηρεαζόμενης γης. Επί του συγκεκριμένου ο κ. Κέττηρος ανέφερε και τα ακόλουθα:

Για παράδειγμα, για ένα ξενοδοχείο εμβαδού 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) η αποζημίωση θα είναι η ίδια που θα δοθεί για ένα περιβόλι επίσης εμβαδού 1.000 τ.μ. ή θα είναι διαφορετική; Προφανώς δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο, οπόταν πρέπει να δοθούν απαντήσεις τόσο για το συγκεκριμένο, όσον και για άλλα ζητήματα.

Στην πρόταση νόμου, την οποίαν κατέθεσαν ο βουλευτής Κωστής Ευσταθίου και οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, Νίκος Γεωργίου, Γιώργος Κάρουλας και Ονούφριος Κουλάς (εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ), αναφέρεται, πως αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η λήψη μέτρων και η επίδειξη της οφειλόμενης αλληλεγγύης προς τα πρόσωπα τα οποία απώλεσαν την κατοχή, χρήση, κάρπωση ή και εκμετάλλευση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, η οποία ευρίσκεται στα κατεχόμενα.