Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος της νεαρής γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε πεζόδρομο στην περιοχή της Αμαθούντας.

Πρόκειται για 21χρονη από την Ουκρανία, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο με άδεια παραμονής επισκέπτη.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, μετά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται ωστόσο να διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.