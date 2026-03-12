Σε 13.401 περιστατικά κλήθηκε να ανταποκριθεί η Πυροσβεστική το 2025, με τα 7.154 να αφορούν πυρκαγιές, σύμφωνα με την παρουσίαση του Αρχηπύραρχου της Υπηρεσίας, κ. Νίκου Λογγίνου για το 2025.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Λογγίνος αναφέρθηκε τόσο στις αυξητικές τάσεις που παρουσιάζονται όσον αφορά τις πυρκαγιές, όσο και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον εκσυγχρονισμό της Πυροσβεστικής. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες για πρόσληψη νέων πυροσβεστών, αλλά και διαδικασίες αναβάθμισης υποδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η επαρχία Λευκωσίας ηγείται των υπολοίπων πόλεων, όσον αφορά τις κλήσεις για ανταπόκριση. Όπως ανέφερε ο κ. Λογγίνος, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα κενό, όσον αφορά τις ορεινές περιοχές αφού καταγράφηκαν 5.171 ανταποκρίσεις κατά τις ώρες όπου οι πυροσβεστικοί σταθμοί της υπαίθρου είναι κλειστοί, δηλαδή από τις 19:00 το απόγευμα μέχρι τις 08:00 το πρωί. Από αυτές τις ανταποκρίσεις οι 1.180 αφορούσαν πυρκαγιές, με τον Αρχιπύραρχο να τονίζει ότι «οι σταθμοί πρεπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση στην ύπαιθρο».

Παρατηρείται επίσης αύξηση στις πυρκαγιές, κατά 4,31% σε αστικές περιοχές και 8,81% στο ύπαιθρο σε σύγκριση με το 2024. Όπως ανέφερε ο Αρχηπύραρχος η καμένη έκταση στην ύπαιθρο κατά το 2025 ήταν 133,46 τ.χλμ.

Όσον αφορά τις διασώσεις, μέσα στο 2025 η Πυροσβεστική διέσωσε 1.959 άτομα από τις 2.307 κλήσεις για ειδικές εξυπηρετήσεις. Από αυτούς οι 307 τραυματίστηκαν ενώ 41 άτομα έχασαν την ζωή τους. Όπως είπε ο Αρχηπύραρχος, κατά το 2025 έχασαν την ζωή τους από πυρκαγιά 10 άτομα, με τα 9 περιστατικά να καταγράφονται στη Λεμεσό και το ένα στη Λευκωσία.

Οι πυροσβέστες καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε διασώσεις, απεγκλωβισμούς, αντλήσεις υδάτων, επιχειρήσεις σε ανελκυστήρες, αλλά και σε υποστήριξη άλλων υπηρεσιών πρώτης γραμμής, όπως η Αστυνομία Κύπρου και οι υπηρεσίες ασθενοφόρων. Ο κ. Λογγίνος τόνισε ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, με ταχύτητα και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας να αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Κατά την παρουσίαση του, πρόσθεσε ότι η Πυροσβεστική θα ζητήσει την συνδρομή ομάδων ιδιωτών με drones που είναι γραμμενοι στο μητρώο, για επιτήρηση για τον εντοπισμό πυρκαγιών. Για την συνδρομή της τεχνολογίας στον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών, είπε επίσης ότι έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες σε 13 βιομηχανικές περιοχές και 4 άλλοι αισθητήρες σε δάση.

Κληθείς να απαντήσει για την επάρκεια των πτητικών μέσων ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, ο Αρχιπύραρχος είπε ότι θα έχουμε στη διάθεση μας 13 πτητικά μέσα, με το ένα εξ αυτών να αφορά το νέο σκάφος που απέκτησε η Δημοκρατία, ενώ αναμένεται να αποκτήσουμε άλλα δύο τα επόμενα δύο χρόνια.

Ενίσχυση προσωπικού, στόλου και υποδομών

Ο Αρχιπύραρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, για τη στήριξη της Υπηρεσίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη:

• Διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού

• Αναβάθμιση του στόλου με νέα πυροσβεστικά οχήματα

• Εγκατάσταση συστημάτων εντοπισμού καπνού για έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις υποδομές:

• Αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού στην Αγία Νάπα

• Ενίσχυση των αγροτικών σταθμών στην Πάχνα και την Εφταγώνια

• Κατεδάφιση του παλιού σταθμού στη Λάρνακα και ανέγερση νέου σύγχρονου κτηρίου

Στρατηγικής σημασίας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί στο Αρχηγείο στη Λακατάμεια. Το Κέντρο ενισχύει τον επιχειρησιακό συντονισμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση περιστατικών σε παγκύπριο επίπεδο και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κονδύλι περίπου 6,2 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείο Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027».

Στο πλαίσιο της πρόληψης, τα Τμήματα Πυροπροστασίας της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν 180 αυτεπάγγελτες επιθεωρήσεις σε βιομηχανικά υποστατικά και κέντρα αναψυχής, εξασφαλίζοντας την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και τη μείωση κινδύνων για πολίτες και υποδομές.

Όσον αφορά τα κέντρα αναψυχής, πραγματοποιήθηκαν 100 έλεγχοι παγκυπρίως, με το 53% των υποστατικών να κρίνονται ως μη ικανοποιητικά στην τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας. Όπως είπε ο κ. Λογγίνος οι ιδιοκτήτες μαζί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν άμεσες ενέργειες.

Πιο ανησυχητικά ήταν τα στατιστικά που αφορούν τις βιομηχανικές μονάδες, με το ποσοστό των μη ικανοποιητικών να ανερχεται στο 73.75%. «Πολλά από αυτά τα υποστατικά μετατράπηκαν σε χώροι διαμονής για εργατες», είπε χαρακτηρίστηκα ο κ. Λογγίνος.