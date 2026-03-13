Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί είναι οι κτηνοτρόφοι, με τη σημερινή μέρα να καθορίζει και τα επόμενα βήματά τους, με δεδομένο πως στις 4 το απόγευμα οι αγροτικές οργανώσεις θα έχουν κρίσιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται πως θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό αναφορικά με τις θανατώσεις ζώων. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν τον τερματισμό των θανατώσεων ασυμπτωματικών ζώων και καθολικό εμβολιασμό, εμφανίζονται έτοιμοι για πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που πάρουν αρνητική απάντηση.

Αρχικά θα λάμβαναν αποφάσεις σήμερα το απόγευμα, ωστόσο, λόγω και των συναντήσεων του ευρωπαίου Επιτρόπου για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi, μετατέθηκε για το απόγευμα η σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Έτσι οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν όπως συναντηθούν στις 9:30 το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου.

«Αναλόγως με το τι θα απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέτοια θα είναι και τα μέτρα μας. Εάν μας πει σταματούν οι θανατώσεις των ζώων και θα βάλουμε τα εμβόλια, τότε θα συνεχίσουμε τις δουλειές μας. Εάν μας πει το αντίθετο, όμως, πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε εκείνο τον κόσμο που θα του πουν πως θα σκοτώσουν όλα τα ζώα του. Θα φέρει ευθύνη και ο Πρόεδρος για το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος», ανέφερε o κτηνοτρόφος, Παντελής Παντελή. Υπέδειξε δε πως υπάρχει πολύ μεγάλος θυμός ανάμεσα στους κτηνοτρόφους. «Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση, πως υπάρχει θυμός. Δεν ελέγχεται τέτοιος θυμός και πρέπει να πάρουν το μήνυμα».

Υποστήριξε, ακόμη, πως δεν πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες για θανατώσεις, σε περίπτωση οριστικής αρνητικής απάντησης από την ΕΕ. «Όπως δεν τηρούμε τις οδηγίες και τους κανονισμούς για τους ρύπους, για το μαζούτ και για τα σκουπίδια που θάβουμε τόσα χρόνια, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Και για εκείνα δεν υπάρχει θέμα ζωής ή θανάτου και προχωρούμε κανονικά και πληρώνουμε το πρόστιμο».

Εν τω μεταξύ, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν χθες, μέσω επιστολών, τη στήριξη σφαγείων, τυροκομείων, καθώς και άλλων επαγγελματιών που έχουν σχέση με τη διατροφική αλυσίδα. «Εμείς θέλουμε την έμπρακτη στήριξη από τους επηρεαζόμενους στη διατροφική αλυσίδα επειδή, στο τέλος της ημέρας θα επηρεαστούν έμμεσα ή άμεσα», σημείωσε ο κ. Παντελή.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τετάρτης κτηνοτρόφοι από ολόκληρη την Κύπρο μαζεύτηκαν στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου για ν’ αποτρέψουν τη θανάτωση 600 αμνοεριφίων ζωέμπορου της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι απέκοψαν δρόμο για 10 λεπτά και προειδοποίησαν πως, εάν συνεχιστούν οι θανατώσεις, θα κλείσουν το αεροδρόμιο Λάρνακας, τα λιμάνια και κεντρικές οδικές αρτηρίες.