Επέλεξαν να μην φορτωθούν το βάρος των αντιδράσεων των συντεχνιών τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, αποφάσισαν χθες ότι δεν θα συζητούσαν εκ νέου τις τροποποιήσεις του υπουργείου Υγείας που στοχεύουν στη διευκόλυνση της εργοδότησης νοσηλευτών που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Μάλιστα, κατά τη μεταξύ τους διαβούλευση τα κόμματα επεσήμαναν το γεγονός ότι από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και ως εκ τούτου η Βουλή δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για την μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Ο νέος καβγάς για το κατά πόσον υπάρχει ή δεν υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών στην Κύπρο και το κατά πόσον μπορούν ή δεν μπορούν να εργοδοτηθούν ξένοι νοσηλευτές από νοσηλευτήρια και άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, άρχισε με αφορμή την επανακατάθεση στη Βουλή, από τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, των δύο τροποποιήσεων της νομοθεσίας που στην πραγματικότητα έχουν στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες, κυρίως του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ο οποίος αντιμετωπίζει εδώ και μήνες σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης λόγω ανυπαρξίας διαθέσιμων για εργοδότηση προσοντούχων νοσηλευτών.

Ο υπουργός Υγείας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» είχε ενημερώσει τα επίσημα σώματα των νοσηλευτών για τη συγκεκριμένη πρόθεση του από την Τρίτη προκειμένου να αποφευχθούν νέες αντιδράσεις.

Όπως διαπιστώνεται, οι αντιδράσεις δεν αποφεύχθηκαν, οι συντεχνίες εξέδωσαν από νωρίς χθες το πρωί ανακοίνωση ανοίγοντας πυρ κατά του Υπουργού, ενώ οι φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΠΑΚ βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι ζητώντας τη διασφάλιση του επιπέδου της νοσηλευτικής φροντίδας στην Κύπρο.

Στην ανακοίνωση τους οι φορείς της νοσηλευτικής έκαναν λόγο για «πρωτοφανή, αυθαίρετη και μονομερή απόφαση» του Υπουργού «να καταθέσει στη Βουλή εσπευσμένα τροποποίηση του “περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου”. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόθεση για εισαγωγή νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες, χωρίς την απαραίτητη διασφάλιση προσόντων και γλωσσικής επάρκειας. Αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και να οδηγήσει σε απαξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην Κύπρο».

Μάλιστα, οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι «με την ενέργεια αυτή θα δημιουργηθούν σοβαρά εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων αποφοίτων νοσηλευτικής από πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία ή τη μετανάστευση».

Στο ίδιο πνεύμα και οι ανακοινώσεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΠΑΚ οι οποίοι ανέφεραν ότι «η εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες ενδέχεται να δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα. Μεταξύ αυτών, είναι η πιθανή πίεση προς τα κάτω στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών, η αποδυνάμωση των επαγγελματικών προοπτικών για τους νέους απόφοιτους, αλλά και ο κίνδυνος περαιτέρω μετανάστευσης Κυπρίων νοσηλευτών προς το εξωτερικό».

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, η προώθηση των τροποποιήσεων στην Ολομέλεια για ψήφιση πριν τη διάλυση της Βουλής θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσουν τις επόμενες ημέρες τα κόμματα αν και όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή συζήτηση το ενδεχόμενο είναι μάλλον απομακρυσμένο.

Σίγουρη, ωστόσο, πρέπει να θεωρείται η αντίδραση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αλλά και φορέων που εκπροσωπούν άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα και ανέμεναν το πράσινο φως από τη Βουλή για να προχωρήσουν στην εργοδότηση νοσηλευτών για να καλύψουν τις απαιτήσεις του νόμου που ρυθμίζει τη λειτουργία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από πλευράς κέντρων αποκατάστασης τα οποία με βάση τη νομοθεσία δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις για αδειοδότηση τους από το υπουργείο Υγείας είχαν γίνει σχετικές δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα καθώς δεν μπορούν, όπως υποστηρίζουν, να εντοπίσουν τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτών για να στελεχωθούν στη βάση των απαιτήσεων του νόμου.