Τίθεται σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για έγκριση, η απόφαση για απόσπαση της διοικήτριας της Πολιτικής Άμυνας, Μαρίας Παπά, στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, η κ. Παπά, η οποία είναι εγκεκριμένη λογίστρια, θα αναλάβει καθήκοντα στη Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας, όπου θα ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα οικονομικού ελέγχου.

Σε ερώτηση κατά πόσο η απόσπαση προέκυψε μετά από δικό της ενδιαφέρον ή ύστερα από αίτημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι προηγήθηκε συνεννόηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή, σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη ρύθμιση.