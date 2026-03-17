Η περιγραφή σχετικά με την απώλεια συμπολεμιστών του και τη εξαΰλωση άλλου στρατιώτη κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, συγκλονιστική με όλη τη σημασία της λέξης. Πολέμησε, τραυματίστηκε στο σώμα και στην ψυχή. Μέχρι σήμερα ακούει θόρυβο και νομίζει ότι τον κυνηγά. Πάντως, η προσφορά του αναγνωρίστηκε με επίδομα το οποίο λαμβάνει. «Παίρνω €8 το μήνα», είπε.

Ο λόγος για τον βουλευτή Γιώργο Πενηταέξ ο οποίος παρευρέθηκε στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολεμιστές, οι αιχμάλωτοι και οι παθόντες της τουρκικής εισβολής.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Πενηταέξ ανέφερε τα ακόλουθα: «Έζησα τα γεγονότα του 1974, και το πραξικόπημά και την τουρκική εισβολή και κατέθεσα στο πλαίσιο της έρευνας για τον φάκελο της προδοσίας της Κύπρου.

Τραυματίστηκα στο Πέντε Μίλι (όπου έγινε η απόβαση των Τούρκων) και οι δύο μου σύντροφοι σκοτώθηκαν. Τα σώματά μας ακουμπούσε το ένα πάνω στο άλλο. Στην οπισθοχώρηση τους συνέλαβαν οι Τούρκοι και τους εκτέλεσαν. Ένας άλλος στρατιώτης εξαϋλώθηκε όταν έπεσε πάνω του ο όλμος. Δεν βρήκαν καν τα δάκτυλα του.

Έζησα όλα αυτά τα μετατραυματικά τα οποία περνούν όλοι όσοι πέρασαν από πόλεμο και στα οποία αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολεμιστών 1974.

Ακόμη και σήμερα ακούω δυνατό θόρυβο και νομίζω πως είναι αεροπλάνο και με κυνηγά, διότι τα ζήσαμε στον Κοντεμένο».

Ο κ. Πενηνταέξ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του στα αιτήματα των εκπροσώπων των αιχμαλώτων πολεμιστών και παθόντων και πρόσθεσε: Συμφωνώ με όσα παραπέμπουν ειδικά στην αναγνώριση της προσφοράς με ένα δίπλωμα, με ένα μετάλλιο. Προσωπικά παίρνω €8 το μήνα για την προφορά μου σε αυτή τη χώρα κάτι το οποίο είναι προσβλητικό κυρίως για την πολιτεία παρά για μας.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολεμιστών κ. Αλκιβιάδης Θεωρή ανέφερε: «Οι πολεμιστές είχαν την ατυχία να μείνουν ζωντανοί και είναι αγνοημένοι από την πολιτεία. Οι περισσότεροι πολεμιστές αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Για να μην πω ολόχρονα, τουλάχιστον τις επετείους της εισβολής, ξέρετε ότι οι περισσότεροι δεν κοιμόμαστε το βράδυ; Όταν συζητείται το θέμα της εισβολής κλαίμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Αισθανόμαστε το βάρος της μεγάλης προδοσίας που μοίρασε την Κύπρο.

Είχαμε εγείρει κάποια ζητήματα σε τέσσερα υπουργεία και εδώ και ένα χρόνο αναμένουμε απάντηση στα αιτήματά μας. Μιλάμε για ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Μας απογοήτευσε το γεγονός ότι δόθηκαν περίπου 350 μετάλλια σε τότε στρατιώτες οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν αξιωματικοί ή ήταν αξιωματικοί και συνέχισαν την καριέρα τους τη στιγμή που κάποιοι από αυτούς ίσως να ήταν και μέσα στην προδοσία. Την ίδια ώρα, στους πολεμιστές που πέρασαν όσα πέρασαν δεν δόθηκε τίποτε. Ζητήσαμε ένα χαρτί ότι συμμετείχαμε στον πόλεμο, αυτό ζητήσαμε.

Τα τραύματα δεν φαίνονται. Μπορεί να είναι σχετικά λίγοι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα αλλά υπάρχουν και η πολιτεία πρέπει να τους βοηθήσει».

Ο κ. Θεωρή καυτηρίασε το γεγονός ότι το ύψος του επιδόματος (κυμαίνεται από €7-€60) είναι διαφορετικό αναλόγως του ύψους των κοινωνικών ασφαλίσεων που πλήρωνε ο καθένας. Απευθυνόμενος στους βουλευτές διερωτήθηκε: Πώς είναι δυνατόν να παίρνω διαφορετικό επίδομα από τον Σάββα, που είναι εδώ δεξιά μου, όταν πολεμήσαμε δίπλα-δίπλα στο ίδιο χαράκωμα, απλώς και μόνο επειδή πληρώναμε διαφορετικό ποσό στις κοινωνικές ασφαλίσεις.