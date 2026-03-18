Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στη βόρεια Αίγυπτο, κινείται βόρεια και αρχίζει να επηρεάζει το νησί από απόψε, ενώ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα επηρεάζει την περιοχή από την Παρασκευή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι σημαντικά αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν όμως σύντομα και να καταστούν γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σύντομα στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια, θα καταστεί ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ωστόσο σε καταιγίδα είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το πεδίο των ανέμων κατά περιόδους θα είναι σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές, ενώ κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο, τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.