Από 22 Απριλίου μέχρι 10 Ιουνίου θα γίνονται οι εγγραφές στα Κρατικά Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027, στα κατά τόπους ΚΙΕ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, προσφέρουν σειρά απογευματινών/ βραδινών μαθημάτων σε μαθητές/-τριες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση.

Το κοινό μπορεί να αποτείνεται για εγγραφή ή και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα 46 K.I.E., τα οποία λειτουργούν παγκύπρια και στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας με τα κατά τόπους Κ.Ι.Ε. στην ιστοσελίδα των Κ.Ι.Ε.: http://www.moec.gov.cy/kie στο σημείο κατάλογος σχολείων (http://www.moec.gov.cy/kie/katalogos_scholeion.html).

ΚΥΠΕ