Συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αρνητικών συνεπειών μετά από σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας σχετικά με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες (αναμένεται και χαλαζόπτωση), που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, προχώρησε η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό ως μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι του ή τον χώρο εργασίας του δεν είναι φραγμένα, ότι οι υδρορροές στο υποστατικό του λειτουργούν κανονικά.

Συμβουλεύει τους πολίτες, επίσης, αν διαθέτουν υπόγειο σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσει, να προχωρήσουν στην ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και να εγκαταστήσουν αυτόματη αντλία νερού καθώς και να απομακρύνουν από το υπόγειό του πολύτιμα αντικείμενα ή ακριβό εξοπλισμό.

Επιπρόσθετα, προτρέπει το κοινό, αν κατοικεί σε οικόπεδο με αυλή, να αφήσει –όπου είναι δυνατόν– ελεύθερο χώμα για να απορροφά νερό η γη, να στερεώσει αντικείμενα που πιθανόν να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν (π.χ. ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.α.), να επιδιορθώσει τυχόν ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης, να ετοιμάσει σακιά άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό του, αν βρίσκεται σε περιοχή που διατρέχει κίνδυνο να πλημμυρίσει, και σε περίπτωση που ενημερωθεί για την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, να περιορίσει τις μετακινήσεις του και αποφύγει την εργασία και παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό, όπως κατά τη διάρκεια της πλημμύρας αν είναι μέσα σε κτήριο να εγκαταλείψει υπόγειους χώρους και να μετακινηθεί σε ασφαλές ψηλό σημείο και αν βρίσκεται σε ανοικτό χώρο να μην διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο με τα πόδια ή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / μοτοσυκλέτα, να σταματήσει και να αλλάξει κατεύθυνση, αν βρεθεί σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, να μείνει μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και να μην πλησιάζει σε περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα, η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό αν βρίσκεται σε ανοικτό χώρο να μείνει μακριά από περιοχές, που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες καθότι η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών, εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση, τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα, να μην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης και να μην χρησιμοποιεί χωρίς σοβαρό λόγο το τηλέφωνο.

Πριν αρχίσει τις διαδικασίες αποκατάστασης, συστήνεται στο κοινό να θυμάται ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων, να βεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι η περιοχή του είναι ασφαλής και μπορεί να επιστρέψει για τις εργασίες αποκατάστασης, να κλείσει τους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και να φορέσει κλειστά παπούτσια και κατάλληλη ενδυμασία, ώστε να αποφύγει τυχόν τραυματισμούς.

Η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό ως μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους, αν βρίσκεται στο σπίτι να απομακρύνει από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και να στερεώσει καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα, να κλείσει τις πόρτες και τα παράθυρα, αφήνοντας όμως ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης, να απομακρυνθεί από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και από γυαλιά που πιθανόν να σπάσουν.

Αν το κοινό βρίσκεται στην ύπαιθρο, συστήνεται να παρακολουθεί, αν είναι δυνατόν, τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου και να απομακρυνθεί το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να τον χτυπήσουν, αν δεν μπορέσει να απομακρυνθεί έγκαιρα από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, να ξαπλώσει μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα-αν υπάρχει κοντά του-, προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια του, για να μην κινδυνεύει να κτυπηθεί από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή δέντρα που πιθανόν να ξεριζωθούν.

Ως μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους, η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό πριν και κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων όπως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε περιοχές, όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταφεύγει σε κλειστούς χώρους και να κλείνει πόρτες και παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας του, να απομακρυνθεί από εξωτερικούς χώρους αντικείμενα, τα οποία δεν είναι εφικτό να στερεωθούν (π.χ. γλάστρες, τραπεζάκια, καρέκλες, διακοσμητικά είδη κ.α.) και να αποφεύγει κάθε είδους εργασία/ενέργεια η οποία δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά.

Επίσης, να στερεώσει καλά τυχόν διαφημιστικές πινακίδες που έχει αναρτήσει στο υποστατικό του, να αποφύγει δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, να αποφύγει τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και να στερεώσει καλά όλα τα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς (π.χ. πινακίδες, ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.ά.).

Τέλος, η Πολιτική Άμυνα συστήνει όπως οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών σε εργοτάξια, κ.ά.).