Έντονη χαλαζόπτωση σημειώνεται το μεσημέρι της Πέμπτης (19/03) στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή Λουβαρά – Γεράσας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, οι δρόμοι Αγίου Ιωάννη Αγρού – Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Θεοδώρου – Παπούτσας είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση. Γίνεται προσπάθεια καθαρισμού των πιο πάνω δρόμων για να δοθούν ξανά στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή Λουβαρά – Καλού Χωριού.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ενισχυμένους ανέμους. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει παροδικά το νησί, ενώ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα επηρεάσει την περιοχή από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σταδιακά, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και παρατεταμένα, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια παράλια. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα, κυρίως στα δυτικά και στα νότια.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, όπου θα παραμείνει μέχρι και τη Δευτέρα.