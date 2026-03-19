Παγωμάρα επικράτησε σήμερα (19/3) στην αίθουσα του Μόνιμου Κακουργιοδικείου κατά την ανάγνωση της πρώτης κατάθεσης του 2ου κατηγορούμενου, η οποία αναγνώστηκε από τη λοχία του ΤΑΕ Λεμεσού, Νίκολα Παπανικολάου, η οποία κλήθηκε να καταθέσει στην υπόθεση δολοφονίας του Ανδρέα Κουζουπή και του 38χρονου Σλοβάκου φίλου του, David Chmelar, οι οποίοι φονεύθηκαν στις 30 Ιουλίου 2024 και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι σε χωματόδρομο στην περιοχή Ληστόβουνος, στην επαρχία Λεμεσού..

Η λοχίας του ΤΑΕ Λεμεσού, αφού ανέγνωσε την κατάθεση με τις ενέργειες που προέβη, αναφέρθηκε στο πώς εντοπίστηκε ο 2ος κατηγορούμενος. Όπως είπε, εντοπίστηκε στην κατοικία του στη Διερώνα και ακολούθως έδωσε, με τη συγκατάθεσή του, την πρώτη του ανακριτική κατάθεση, η οποία λήφθηκε σε πάρκο πλησίον της οικίας του.

«Θέλω να σας πω ότι την Τρίτη τη νύχτα, περίπου στις 10:00, έστειλε μου μήνυμα ο Π.Α και με ρώτησε αν ήρθα πάνω στη Διερώνα. Εγώ του τηλεφώνησα και μου είπε να πάμε για λαγό… και μετά από το λαγό να πάμε για ψάρεμα με δύο φίλους του χωρίς να μου πει τα ονόματά τους. Εγώ είπα ότι δεν μπορώ να πάω ψάρεμα με ξένους. Μετά ήρθε από το σπίτι μου και ξεκινήσαμε. Μεταξύ της θέσης του οδηγού και του συνοδηγού, ήταν διπλωμένο ένα κυνηγετικό όπλο, ενώ ο Π… μου έδειξε και δύο φουσιέκια που είχε στην τσέπη του.

Πήγαμε στην βενζίνη στην Παρεκκλησιά, κατεβήκαμε κάτω. Ο Π… προχώρησε και πήγε σε ένα καλάθι και έπιασε ένα πλαστικό παγούρι και μία μεγάλη μπουκάλα νερού. Όταν τον ρώτησα γιατί έβαζε βενζίνη, μου είπε ότι ήθελε να βάλει στη μηχανή για να κόβει ξύλα. Εγώ του είπα «ούλη νύχτα» και μου είπε ότι θέλει τα. Αφού φύγαμε, σε μια στροφή μεταξύ Παρεκκλησιάς και Κελλακίου, μπήκαμε αριστερά και μετά δεξιά πίσω από τα κιγκλιδώματα. Κατεβήκαμε κάτω και κρατούσα εγώ το φανάρι και ο Π… το όπλο. Να σας πω ότι ενώ πηγαίναμε προς την Παρεκκλησιά, ο Πέτρος μίλησε με κάποιον στο τηλέφωνο και του είπε ότι θα πάμε ψάρεμα, αλλά θα έχει και άλλο έναν μαζί του, αλλά πρώτα θα παίξουμε κανένα λαγό με το σιπέττο του παπά του. Όταν κατεβήκαμε, ο Πέτρος έστησε το σιπέττο και έβαλε μέσα τα φουσιέκκια. Μετά μου είπε να φέγγω χαμέ και πάνω στα δέντρα. Άκουσα ότι κάποιος τον πήρε τηλέφωνο και ο Πέτρος του είπε «είμαστε εδώ και σας περιμένουμε».

Σύμφωνα με την κατάθεση του 2ου κατηγορουμένου, μετά από 20 λεπτά στο μέρος, έφτασε ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα. «Σταμάτησαν, κατέβηκαν δύο άτομα και ο Π…. χωρίς να πει τίποτε, πυροβόλησε. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τον συνοδηγό που έπεσε κάτω στο έδαφος. Αμέσως, ο Π…. πυροβόλησε και τον οδηγό και εκείνος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Εγώ φώναξα “ρε ήντα που κάμνεις τζιαμέ;” και ο Πέτρος μου είπε “σκάσε και εν να μας πιάσει”. Εγώ έκατσα μέσα στο αυτοκίνητο του Π… στη θέση του συνοδηγού, γιατί φοβόμουνα πάρα πολύ και έτρεμα. Από εκεί που καθόμουν, έβλεπα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους, και είδα τον Π…. να πιάνει τον συνοδηγό και να τον βάζει στο πίσω κάθισμα, τον οδηγό τον έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο από την πόρτα του οδηγού και τον έσπρωξε στη θέση του συνοδηγού. Κατάλαβα ότι και οι δύο ήταν πεθαμένοι. Ο Π… μετά κατέβασε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου, το έσπρωξε με το πόδι του και το αυτοκίνητο κύλησε προς τα κάτω. Μετά ήρθε μέσα στο αυτοκίνητο και μου είπε «επέσαν μέσα στον γκρεμό». Εγώ του είπα «δεν κανεί που τους έπαιξες, έσυρες τους στον γκρεμό;». Μου είπε «δουλειά σου, δουλειά μου».

Στην κατάθεση, όπως είπε, δεν θυμόταν το αυτοκίνητο των θυμάτων, όμως θυμάται ότι ο οδηγός ηταν μαυρομάλλης και ότι τα δύο θύματα ήταν παντελώς άγνωστα του πρόσωπα. Είπε ότι πρώτη φορά τους είδε και ανέφερε ότι είχε δύο εβδομάδες που μετακόμισε με τη γυναίκα του και το μωρό του στη Διερώνα. Δεν ήξερε τον κατηγορούμενο καλά, τον γνώριζε από παλιά και τον είδε σε καφενείο συγγενικού του προσώπου, όπου ξεκίνησαν να μιλούν, αλλά ουδέποτε είχαν ιδιαίτερη σχέση.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η κατάθεση του κατηγορουμένου λήφθηκε παρουσία της και του υπαστυνόμου που ήταν και ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού. Αντεξεταζόμενη από τη δικηγόρο του 2ου κατηγορουμένου, σε σχέση με την στάση και τη συμπεριφορά του, ανέφερε ότι αυτός συνεργάστηκε και δεν έφερε αντίσταση. Η ανακριτική του κατάθεση δόθηκε γραπτώς και ανέφερε ότι έγινε σε πάρκο κοντά στο σπίτι του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ, αφού είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα και συνελήφθη πριν φύγει από το χωριό του.

Αρχικά κατέθεσε δασικός λειτουργός του Τμήματος Δασών, σε σχέση με το σημείο όπου σημειώθηκε ο εμπρησμός και απανθρακώθηκαν τα δύο θύματα. Επίσης, κατέθεσαν και δύο μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου, οι οποίοι κατέθεσαν τα τεκμήρια που παρέλαβαν από το όχημα και τις σκηνές του εγκλήματος. Μεταξύ των τεκμηρίων κατατέθηκαν καμένα οστά, σάρκα και δόντια, όπως και άλλα προσωπικά αντικείμενα του 38χρονου Κουζουπή.