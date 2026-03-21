Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και η RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δώσει άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν αποστολές κρούσης από τη συγκεκριμένη βάση, παρά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνονται πληροφορίες για εκτόξευση δύο ιρανικών πυραύλων προς τη στρατηγικής σημασίας βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με το BBC, οι σχετικές αναφορές κρίνονται ακριβείς, ενώ το Wall Street Journal ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την πληροφορία, επικαλούμενο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται, κανένας από τους πυραύλους δεν έφτασε στη βάση, ενώ πηγές που επικαλείται το BBC επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για τις εκτοξεύσεις.

Από πλευράς του, το Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει το περιστατικό, τονίζοντας ωστόσο ότι οι «απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή συνιστούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους».

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει δώσει άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να διεξάγουν, όπως τις χαρακτηρίζει, αμυντικές αποστολές βομβαρδισμού από τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες επιχειρήσεις από εκεί.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αποστολές βομβαρδισμού από τη RAF Fairford στο Gloucestershire, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημασία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, με την Κύπρο να παραμένει εκτός επιχειρησιακής χρήσης για επιθετικές αποστολές.