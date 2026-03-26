Έντεκα θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφονται φέτος, οιωνός πολύ θλιβερός ειδικά αν σημειωθεί ότι σχεδόν στο σύνολό τους όλα τα θύματα ήταν ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου.

Με τον άδικο χαμό του 53χρονου προχθές στην Αραδίππου μετά από μετωπική σύγκρουση, οι νεκροί φέτος σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις ανήλθαν στους 11, τέσσερις περισσότερους από πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Πέραν αυτής της αρνητικής εξέλιξης, από την ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται ότι και φέτος όπως και πέρσι, βαρύ φόρο αίματος συνεχίζουν να πληρώνουν οι μοτοσικλετιστές.

Το 2025 είχαν σκοτωθεί 13 μοτοσικλετιστές, που ισοδυναμεί με το 1/3 σχεδόν των θυμάτων στην άσφαλτο. Φέτος, ακόμη δεν έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τρίμηνο και έχουν σκοτωθεί τρεις μοτοσικλετιστές. Αν υπολογιστεί και ένας μοτοποδηλάτης νεκρός συν ένα πρόσωπο που επέβαινε σε ηλεκτρικό σκούτερ, τότε πέντε από τους 11 νεκρούς φέτος ήταν οδηγοί δίκυκλων. Αυτό το αρνητικό δεδομένο που είχε παρατηρηθεί και πέρσι ανησυχεί ιδιαίτερα την Τροχαία, η οποία έχει δώσει αρκετή προτεραιότητα στις ενέργειές της για την πρόληψη δυστυχημάτων και δη θανατηφόρων, με την εμπλοκή μοτοσικλετιστών. Όπως μας αναφέρθηκε από το Τμήμα Τροχαίας, πραγματοποιούνται συχνά εκστρατείες είτε ελέγχου είτε ενημέρωσης των μοτοσικλετιστών, ενώ υπάρχει συνεχής επαφή με επαγγελματικές οργανώσεις μοτοσικλετιστών για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της ζωής τους.

Την ίδια ώρα, ένα άλλο συγκλονιστικό στοιχείο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού άλλα τέσσερα θύματα φέτος ήταν πεζοί. Πρόκειται για μια αντιγραφή της περσινής κατάστασης που συνεχίζεται και φέτος, όπου η πλειονότητα των θυμάτων από δυστυχήματα εκτός από μοτοσικλετιστές είναι οι πεζοί, οι οποίοι χτυπήθηκαν από διερχόμενα οχήματα την ώρα που προσπαθούσαν να διασταυρώσουν κάποιον δρόμο εντός των πόλεων.

Περαιτέρω, από την πρώτη ανάλυση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι πρώτη αιτία πρόκλησης τους είναι η αμελής και απρόσεκτη οδήγηση που αποδίδεται στη χρήση κινητού τηλεφώνου. Έχει αποδειχθεί από τις αναλύσεις των θανατηφόρων ότι την ώρα που συμβαίνει μια σύγκρουση η οποία καταλήγει στην απώλεια ζωών, είτε το θύμα είτε ο εμπλεκόμενος οδηγός έκανε εκείνη τη στιγμή χρήση του κινητού του τηλεφώνου. Η διαπίστωση αυτή έχει γίνει από το 2024, γι’ αυτό και η Τροχαία αναπροσάρμοσε τους ελέγχους της για πάταξη του φαινομένου της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση, με αποτέλεσμα οι καταγγελίες να αυξάνονται κάθε χρόνο. Δεύτερη αιτία πρόκλησης θανάτων στους δρόμους είναι και φέτος η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών μαζί με τη στροφή δεξιά. Η υπερβολική ταχύτητα συμπληρώνει την τετράδα των αιτιών για τις οποίες χάνονται ζωές άδικα.

Όπως πληροφορούμαστε από την Τροχαία, η χρήση κινητού αποτελεί τον τελευταίο χρόνο ως την κύρια αιτία πρόκλησης θανάτων στους δρόμους και σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, γεγονός που προβληματίζει τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και προωθούνται συνολικά μέτρα για μείωση των θανάτων. Σήμερα, όλα τα καινούργια οχήματα που πωλούνται διαθέτουν σύστημα με το οποίο ένα κινητό ενώνεται με αυτό και έτσι δεν χρειάζεται να είναι απασχολημένο το ένα χέρι του οδηγού. Το πρόβλημα, όμως, εντοπίζεται ότι πολλοί είτε ανταλλάσσουν μηνύματα την ώρα της οδήγησης, είτε επιχειρούν να απαντήσουν ένα κινητό, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή τους και συμβαίνει το μοιραίο.

Με τα δεδομένα αυτή η Τροχαία, εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να προλάβει οδικές συγκρούσεις και να μειωθούν οι θάνατοι ωστόσο θα πρέπει και οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ, ενώ οι νεκροί στους δρόμους αυξάνονται, η Βουλή φαίνεται να μην συναινεί στην αποδέσμευση του κονδυλιού, ώστε να λειτουργήσει η photoradar list. Η λίστα αυτή θα λειτουργούσε στα οδοφράγματα και σε Αστυνομικούς Σταθμούς και θα επέτρεπε στην Αστυνομία να επιδώσει τα ανεπίδοτα εξώδικα από τις κάμερες, σε Τουρκοκύπριους αλλά και σε όσους μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα ή επισκέπτονται Αστυνομικούς Σταθμούς. Σχετικό αίτημα για την αποδέσμευση του κονδυλίου είχε υποβάλει το υπουργείο Οικονομικών στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Η Επιτροπή ήρθε σε συνεννόηση και με την κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών και φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη συναίνεση για την αποδέσμευση του κονδυλιού.