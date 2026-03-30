Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο χαμηλό βαρομετρικό με κέντρο στην Κεντρική Μεσόγειο, θα επηρεάζει την περιοχή από την Τετάρτη. Από την Τετάρτη και μετά, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, αρχικά στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά και αργότερα και σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ παροδικά στα νότια παράλια θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη, ωστόσο μέχρι αργά το απόγευμα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά, στα βόρεια και τα ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα τοπικά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια, τα βόρεια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Από το βράδυ της Τετάρτης και μετά, ενδέχεται κατά τόπους τα φαινόμενα να είναι έντονα ή και παρατεταμένα, ενώ από το απόγευμα της Πέμπτης και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Τρίτη και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, για να κυμαίνεται γενικά κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 8 εκατοστά.