Λανθασμένος συναγερμός σήμανε το πρωί στο Α’ δημοτικό σχολείο της Έγκωμης, μετά από πληροφορία για βόμβα σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο απ’ έξω.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Κυριάκου Θεοδώρου, στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, εντοπίστηκε η κάτοχος του αυτοκινήτου που έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό σταθμό για ανάκριση.

Ο κ. Θεοδώρου ανέφερε επίσης ότι φαίνεται να είναι η ίδια η ιδιοκτήτρια του οχήματος που έδωσε την λανθασμένη πληροφορία στο προσωπικό του σχολείου, το οποίο βρίσκεται πλησίον της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία.

Όπως έγραψε και νωρίτερα το philenews, το σχολείο ακολούθησε το πρωτόκολλο και η σκηνή είχε αποκλειστεί από την Αστυνομία ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη διεύθυνση του σχολείου, ενώ αν προκύψει από τις καταθέσεις ότι η αναστάτωση προκλήθηκε σκόπιμα από την κάτοχο του αυτοκινήτου, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ποινικά αδικήματα.

