Η πρόθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας να τοποθετήσει μία ακόμη προκατασκευασμένη αίθουσα (λυόμενη) στο Δ’ δημόσιο νηπιαγωγείο Λατσιών για την κάλυψη των αναγκών σε μαθητικό πληθυσμό την επόμενη σχολική χρονιά, προκάλεσε ανησυχία στους γονείς των παιδιών που φοιτούν ήδη εκεί. Κι αυτό διότι, θα είναι η δεύτερη αίθουσα αυτών των προδιαγραφών που θα τοποθετηθεί στο σχολείο, καθώς ήδη υπάρχει άλλη μία. Το γεγονός ότι για την εγκατάσταση τέτοιων αιθουσών απαιτείται να αξιοποιείται εξωτερικός χώρος των σχολείων, ο οποίος χρησιμοποιείται για παιχνίδι και ψυχαγωγία των παιδιών, προκαλεί έντονες ανησυχίες και διαφωνίες για την εν λόγω πρακτική.

Στην προκειμένη περίπτωση, του Δ’ Νηπιαγωγείου Λατσιών, ο Σύνδεσμος Γονέων απέστειλε σχετική επιστολή στον διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, με κοινοποίηση και σε άλλους αρμόδιους φορείς, παραθέτοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που υπάρχουν.

Στην επιστολή, την οποία κατέχει ο «Φ», μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι το σχολείο σήμερα λειτουργεί με τρία τμήματα και συνολικά 74 παιδιά, ενώ για τη σχολική χρονιά 2026 – 2027 αναμένεται να φοιτήσουν 81 παιδιά προδημοτικής ηλικίας. Σημειώνεται ότι το σχολείο σχεδιάστηκε αρχικά για δύο αίθουσες διδασκαλίας και ήδη λειτουργεί με μία προκατασκευασμένη αίθουσα, η οποία τοποθετήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά ως προσωρινή λύση.

Η τοποθέτηση δεύτερης προκατασκευασμένης αίθουσας ουσιαστικά μεταβάλλει τον αρχικό σχεδιασμό και τη χωρητικότητα της σχολικής μονάδας, καθώς οι μισές αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου θα αποτελούνται πλέον από προσωρινές κατασκευές.

Οι γονείς σημειώνουν ότι έτυχαν ενημέρωσης, με βάση την οποία, η εν λόγω λυόμενη αίθουσα θα τοποθετηθεί στον χώρο της αυλής όπου βρίσκεται η αμμοδόχος, καθώς και το παιχνίδι τύπου «igloo» και το μεταλλικό στέγαστρο. «Η αφαίρεση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων θα μειώσει περαιτέρω τον διαθέσιμο χώρο και τον εξοπλισμό παιχνιδιού των παιδιών, ο οποίος ήδη είναι περιορισμένος και παρουσιάζει συνωστισμό κατά τα διαλείμματα, ενώ θα στερήσει από τους μαθητές σημαντικούς χώρους παιδαγωγικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται καθημερινά στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Η αυλή αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ενός νηπιαγωγείου. Η περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εξωτερικού χώρου δραστηριοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει τόσο την ασφάλεια και την επιτήρηση των παιδιών, όσο και τη λειτουργικότητα του χώρου παιχνιδιού», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αρμόδια πηγή στην οποία θέσαμε το θέμα, ανέφερε πως είναι κατανοητές οι ανησυχίες των γονέων, καθώς πράγματι οι εξωτερικοί χώροι, ειδικά στα νηπιαγωγεία, είναι πολύ σημαντικοί για τα παιδιά, ωστόσο, πρόκειται για μια λύση ανάγκης, καθώς η νομοθεσία με την οποία επεκτάθηκε το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής φοίτησης παιδιών προς τα κάτω, αυτομάτως αύξησε αισθητά το μαθητικό πληθυσμό. Μια αύξηση που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις υφιστάμενες υποδομές χωρίς αυτές τις λύσεις ανάγκης.