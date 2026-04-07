Η επιδημιολογική διερεύνηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επιβεβαιώνει πως ο αφθώδης πυρετός παραμένει ενεργός και επικίνδυνος εντός των μολυσμένων ζωνών σε Λάρνακα και Λευκωσία.

Παρά την ολοκλήρωση των ελέγχων εκτός των ζωνών επιτήρησης, η κατάσταση στο εσωτερικό των μολυσμένων περιοχών παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να προετοιμάζονται για περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.

Χθες, εντοπίστηκαν πέντε επιπλέον θετικές μικρές μονάδες στις περιοχές της Δρομολαξιάς – Μενεού (3) και του Γερίου (2). Η εξέλιξη αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στη θανάτωση 162 αιγοπροβάτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων στις 59, 53 στη Λάρνακα και 6 στη Λευκωσία.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν πως η προσθήκη νέων θετικών δειγμάτων τις επόμενες ημέρες είναι αναμενόμενη, καθώς ολοκληρώνονται οι δειγματοληψίες εντός των ακτινών των 3 και 10 χιλιομέτρων.

Το κράτος τρέχει τις διαδικασίες αποζημιώσεων πριν το Πάσχα. Ήδη καταβλήθηκαν €253.269 σε 21 κτηνοτρόφους ως προκαταβολή. Άλλες 4 μονάδες αναμένεται να πληρωθούν πριν τις γιορτές.

Οι υπόλοιποι είτε είναι ζωέμποροι, είτε και κτηνοτρόφοι με λιγότερα από 50 ζώα που δεν είναι επιλέξιμοι για προκαταβολή.

Σε ότι αφορά το γάλα, εντοπίστηκαν 28 επιλέξιμες μονάδες με το συνολικό ποσό αποζημίωσης να αγγίζει τις €270.032. Η πληρωμή για τις 20 εξ αυτών έγινε σήμερα, ενώ 8 περιπτώσεις ελέγχονται για σημαντικές αποκλίσεις.

Παράλληλα, έγινε διαχωρισμός των προϊόντων (γάλα, σανοί, ζωοτροφές) ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα οι πληρωμές για όσα είναι έτοιμα, καθώς η καταστροφή των σανών είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Οι αρχές σημειώνουν πως η ροή στοιχείων (φορολογικές δηλώσεις κτλ.) από τους κτηνοτρόφους γίνεται με αργούς ρυθμούς, δυσκολεύοντας την τελική εκκαθάριση.

Σημειώνεται ότι η θωράκιση του ζωικού κεφαλαίου συνεχίζεται:

• 73% των χοίρων στις μολυσμένες περιοχές έχει εμβολιαστεί.

• Στη δεύτερη δόση βρίσκεται το 64% των βοοειδών και μόλις το 35% των αιγοπροβάτων.