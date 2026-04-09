Επιθεωρήσεις σε μικρές υπεραγορές και φρουταρίες ενόψει των εορτών του Πάσχα, καθώς και σημεία ελέγχου στη ζώνη επιτήρησης, πραγματοποίησε η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε πως έγιναν κατασχέσεις σε κάποια προϊόντα και πως καταγράφτηκαν αυξήσεις σε οπωροκηπευτικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισκέφθηκε μικρές υπεραγορές και φρουταρίες ενόψει των εορτών του Πάσχα, καθώς και σημείο ελέγχου στη ζώνη επιτήρησης.

Επάρκεια προϊόντων και αυξημένη ζήτηση για κυπριακά προϊόντα καταγράφονται στην αγορά ενόψει των εορτών του Πάσχα, ενώ θετικά αποτιμάται και η στήριξη της Κυβέρνησης προς τους καταναλωτές, μέσα από το πακέτο των €200 και πλέον εκατομμυρίων και τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται ενόψει των εορτών του Πάσχα από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου, η Υπουργός επισκέφθηκε υπεραγορές και φρουταρίες της επαρχίας Λευκωσίας, συνοδευόμενη από λειτουργούς αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, διαμηνύοντας ότι στόχος είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων σε μια περίοδο που ο τομέας δοκιμάζεται.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο επίσκεψής της σε υπεραγορά, ανέφερε ότι πραγματοποιείται η καθιερωμένη περιοδεία ενόψει των εορτών του Πάσχα, σημειώνοντας ότι φέτος επιλέχθηκαν μικρές υπεραγορές της επαρχίας Λευκωσίας. Όπως είπε, με βάση την ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι αριθμοί στα σφάγια κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, με το ενδεχόμενο μικρών διαφοροποιήσεων και αυξήσεων τις επόμενες ημέρες, καθώς οι σφαγές συνεχίζονται.

Πρόσθεσε ότι και οι τιμές κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί, τόσο από το Τμήμα Γεωργίας για την ποιότητα των φθαρτών προϊόντων όσο και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τα ζωικά προϊόντα, ενώ οι κατασχέσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με τα περσινά.

Αναφερόμενη στα μέτρα στήριξης, σημείωσε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης για στήριξη των καταναλωτών με το πακέτο των €200 και πλέον εκατομμυρίων, περιλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ σε κρέατα, πουλερικά και ψαρικά, «έχει πολύ θετικό πρόσημο», όπως προκύπτει και από την ενημέρωση που είχε τόσο από ιδιοκτήτες υπεραγορών όσο και από καταναλωτές.

Ερωτηθείσα σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και τη δύσκολη περίοδο που διανύει η κτηνοτροφία, η Υπουργός υπογράμμισε: «Είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα, για να δώσουμε για ακόμα μια φορά ξεκάθαρα το μήνυμα ότι στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας». Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατανάλωσης, καθώς τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή είναι ελεγμένα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι από τις επαφές με υπεύθυνους υπεραγορών προκύπτει ότι η ζήτηση για κυπριακά προϊόντα παραμένει αυξημένη, σε ορισμένες περιπτώσεις πέραν των αρχικών προβλέψεων.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των σφαγών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Χριστόδουλος Πίπης, Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν σφαγεί περίπου 20.000 αιγοπρόβατα και 190 βοοειδή, με τις σφαγές να συνεχίζονται και να αναμένεται να εντατικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Όπως εκτίμησε, η συνολική ζήτηση θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δηλαδή στις 35.000–40.000 αιγοπρόβατα.

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά με την απόσυρση σφαγίων, εξήγησε ότι οι κατασχέσεις που πραγματοποιούνται δεν αφορούν ζητήματα ασφάλειας των προϊόντων, αλλά περιπτώσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση των τεμαχίων, τα οποία ενδέχεται να μην είναι εμπορικά προτιμητέα από τον καταναλωτή, και για τον λόγο αυτό αποσύρονται προληπτικά, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Σε άλλη ερώτηση, σε ό,τι αφορά κατά πόσο παρατηρείται διστακτικότητα από τους καταναλωτές για αγορά ντόπιου κρέατος, απάντησε ότι, αντιθέτως, καταγράφεται προτίμηση στα κυπριακά προϊόντα. Όπως ανέφερε, «οι υπεύθυνοι των υπεραγορών μας έχουν πει ότι ο κόσμος προτιμά κυπριακό αρνί», με υπεραγορές να επισημαίνουν ότι οι παραγγελίες που έγιναν με βάση τα περσινά δεδομένα ενδέχεται να μην επαρκούν.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι έχουν εισαχθεί ποσότητες κρέατος από άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία.

Σε σχέση με τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, η κα Άρτεμις Μεληφρονίδου, Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ανέφερε ότι οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ελαφρώς αυξημένες σε σύγκριση με πέρσι, κάτι που συνδέεται και με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα. Όπως σημείωσε, υπάρχει πληθώρα προϊόντων και ποικιλία για τον καταναλωτή, ενώ από τις επιτόπιες επισκέψεις διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των προϊόντων ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα επίπεδα.

Μετά το πέρας των επισκέψεών της, η Υπουργός μετέβη και σε Σημείο Ελέγχου της ζώνης επιτήρησης για τον αφθώδη πυρετό στο Δάλι, όπου ενημερώθηκε για την εφαρμογή των μέτρων και τη λειτουργία των ελέγχων στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της νόσου. Κατά την επίσκεψή της, παρέδωσε λαμπάδες στο προσωπικό που εργάζεται με σύστημα βάρδιας, 24 ώρες το 24ωρο.