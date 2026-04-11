Σε οργανωμένη βάση με δομές, στρατηγική και σχεδιασμούς που άλλαξαν την πρωτόγνωρη κατάσταση του 2020-2022 κινείται η πολιτική για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, με τους αριθμούς να αναστρέφονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Οι προκλήσεις ωστόσο είναι πολλές γι’ αυτό και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νικόλας Ιωαννίδης βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση λόγω και της μεταβολής της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή μας. Ο Υφυπουργός τονίζει στο «Φ» ότι η παράτυπη μετανάστευση δεν σημαίνει πλέον και μακροχρόνια παραμονή, δίνει το στίγμα πως πρέπει να συνεχιστεί η μείωση των ροών και να γίνει καλύτερη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Ο ίδιος καλεί τους Σύριους υπηκόους που βρίσκονται στην Κύπρο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελούσιου επαναπατρισμού, εφόσον οι περισσότεροι, πλέον, δεν φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για άσυλο. Ανακοινώνει ότι έρχονται προγράμματα για νόμιμη εργασία όπως η μπλε κάρτα, οι ψηφιακοί νομάδες, το πρόγραμμα επισκέπτης και η ψηφιακή πλατφόρμα EU talent pool.

– Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα η Κύπρος σε σχέση με τη μετανάστευση;

– Ζούμε σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, διαδοχικών κρίσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα και το μεταναστευτικό, το οποίο δεν είναι ένα απομονωμένο ζήτημα, αλλά ένα πολυδιάστατο, οριζόντιο θέμα που διασυνδέεται με την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια, την αξιοπιστία του κράτους και, βεβαίως, με την οικονομία. Η κοινωνία ζητά σήμερα από το κράτος σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια. Γι’ αυτό, οι προσδοκίες των πολιτών από τη μεταναστευτική πολιτική είναι απολύτως δικαιολογημένα υψηλές.

Η βασική πρόκληση για την Κύπρο είναι να μειώνει τις παράτυπες ροές, να ενισχύει περαιτέρω τις επιστροφές, να εφαρμόσει έγκαιρα και αποτελεσματικά το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο και, ταυτόχρονα, να εξορθολογίσει τη νόμιμη μετανάστευση, με σκοπό αυτή να ενισχύει την οικονομία του τόπου. Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας θέσαμε έναν ξεκάθαρο στόχο: να μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από πρόβλημα σε λύση. Να περάσουμε, δηλαδή, από την παθητική διαχείριση στην οργανωμένη πολιτική, με σαφείς στόχους, θεσμικά εργαλεία και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, τον Ιούνιο του 2024, από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ήταν ένα θεσμικό βήμα που ενίσχυσε τον συντονισμό, την εξειδίκευση και την ταχύτερη υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Το 2025 ήταν η χρονιά κατά την οποία αυτή η πορεία αποτυπώθηκε με τον πιο καθαρό τρόπο, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που αναφέρω πιο κάτω. Πλέον, το 2026 είναι έτος κατά το οποίο καλούμαστε να εδραιώσουμε τις αλλαγές, με την ίδια σοβαρότητα και χωρίς πειραματισμούς ή λαϊκισμούς.

Επιγραμματικά, στόχοι μας για το 2026 είναι να συνεχίσουμε τα μέτρα για μείωση των παράνομων ροών, να διατηρήσουμε σε υψηλούς αριθμούς τις επιστροφές, να απομειώσουμε τις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου, κυρίως από Σύριους, και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας.

– Πρόσφατα εφαρμόστηκε η πολιτική της απέλασης για άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας αν διαπιστωθεί ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια ή αν έχουν καταδικαστεί. Ποια η φιλοσοφία του μέτρου αυτού;

– Η ασφάλεια είναι αναπόσπαστο μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής. Η διεθνής προστασία είναι ένας σοβαρός θεσμός, που πρέπει να αποδίδεται μόνο σε όσους πραγματικά τη δικαιούνται, και όχι να μετατρέπεται σε κάλυψη για πρόσωπα που συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ταυτόχρονα και την προστασία των πραγματικά ευάλωτων και την ασφάλεια των πολιτών της.

Γι’ αυτό τον λόγο, καταθέσαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σχετική τροπολογία του περί Προσφύγων Νόμου, που επιτρέπει πλέον στη Δημοκρατία να αφαιρεί καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας όταν αλλοδαποί συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Πρόκειται για μια αναγκαία, θεσμικά ορθή και πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέμβαση. Το νέο αυτό εργαλείο ενισχύει την ικανότητα του κράτους να ενεργεί εκεί όπου υπάρχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας και να μην επιτρέπει την καταχρηστική επίκληση του ασύλου. Το πλαίσιο εφαρμόζεται ήδη σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι προβλεπόμενες νομικές προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι αιτούντες και οι κάτοχοι ασύλου δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει πλέον ένα σαφές και σύγχρονο νομικό εργαλείο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που άπτονται της ασφάλειας.

– Ποιοι οι σχεδιασμοί για το άμεσο μέλλον σε σχέση με τους παράτυπους μετανάστες;

-Ο σχεδιασμός μας είναι σαφής: να διατηρήσουμε τις παράτυπες ροές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις επιστροφές και να ολοκληρώσουμε την πλήρη προσαρμογή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αυτό σημαίνει συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων και Πράσινης Γραμμής, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, διαχείριση και ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφών.

Παράλληλα, μέσα στο 2026 δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα των Σύρων, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά ομάδα αιτούντων άσυλο και δικαιούχων προστασίας. Η επανεκκίνηση της εξέτασης των αιτημάτων τους ήταν ενδεδειγμένη, υπό το φως των εξελίξεων στη Συρία. Πλέον, προχωρούν τόσο οι απορρίψεις αιτήσεων που δεν πληρούν τα νόμιμα κριτήρια όσο και οι διαδικασίες αφαίρεσης καθεστώτος εκεί όπου πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται νέο σχέδιο οικειοθελούς επαναπατρισμού Σύρων, το οποίο θα επιτρέψει σε ένα μέλος της οικογένειας να παραμείνει στην Κύπρο να εργαστεί, αφού αποσύρει αίτημα ασύλου / ανακαλέσει καθεστώς ασύλου, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια θα πρέπει να επιστρέψει στη Συρία. Καλώ τους Σύριους υπηκόους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εφόσον οι περισσότεροι, πλέον, δεν φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για άσυλο.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όποιος δεν δικαιούται να παραμείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να επιστρέφεται μέσα από νόμιμες, γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Αυτό είναι αναγκαίο τόσο για την αξιοπιστία του συστήματος ασύλου όσο και για την προστασία της κοινωνικής συνοχής. Δεν μπορεί η πολιτεία να δίνει το μήνυμα ότι η παράτυπη είσοδος ή η κατάχρηση του ασύλου οδηγούν τελικά σε μακροχρόνια παραμονή. Αντιθέτως, το μήνυμα είναι ότι η νόμιμη μετανάστευση είναι η οδός που πρέπει να ακολουθείται, όχι η παράνομη είσοδος μέσω των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους.

– Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης είναι ένας από τους βραχίονες στο ζήτημα της νόμιμης εργοδότησης. Σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι μετανάστες και πώς μπορεί να αξιοποιηθούν όσοι βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο;

– Το Υφυπουργείο έχει και σαφή αναπτυξιακό ρόλο. Η Κύπρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια και εξειδικευμένο προσωπικό σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Επιδίωξή μας είναι να μην επιτρέψουμε στην παράτυπη μετανάστευση να υποκαθιστά τις νόμιμες οδούς, αλλά να οργανώσουμε καλύτερα τη νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να καλύπτονται με ορθολογικό τρόπο οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με άλλα αρμόδια υπουργεία και με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, η ΟΣΕΟΚ, ο ΠΑΣΥΞΕ, ο ΣΤΕΚ και άλλους φορείς, ώστε οι πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης να είναι ευθυγραμμισμένες με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, πάντοτε στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, κινούμαστε και σε διμερές επίπεδο, με χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία, ώστε να διαμορφώνουμε πιο οργανωμένους, ασφαλείς και λειτουργικούς διαύλους κινητικότητας εργαζομένων.

Πέρα από την Ευρωπαϊκή Μπλε Κάρτα, υπάρχουν και πρόσθετα εργαλεία, όπως οι Ψηφιακοί Νομάδες και το πιλοτικό σχέδιο «Επισκέπτης – Παρακολούθηση Προγράμματος» για τη ναυτική και αεροπορική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόσφατη τελική έγκριση της πλατφόρμας ταλέντων της ΕΕ, του EU Talent Pool, κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας. Πρόκειται για μια νέα ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που θα συνδέει εργοδότες στην ΕΕ με άτομα από τρίτες χώρες που αναζητούν εργασία και διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Η πλατφόρμα θα δίνει σαφείς πληροφορίες για τις διαδικασίες, τα δικαιώματα των υποψηφίων, τις αρχές δίκαιης πρόσληψης και τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, ενώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εθνικές διαδικασίες μετανάστευσης και όχι σε υποκατάστασή τους. Αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική έως το 2027. Το εργαλείο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί ενισχύει τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, βοηθά στην κάλυψη ελλείψεων εργατικού δυναμικού και περιορίζει τα περιθώρια εκμετάλλευσης από δίκτυα διακινητών.

Θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά τη θέση μας ότι οι νόμιμες οδοί μετανάστευσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλυφθούν ανάγκες της οικονομίας, να περιοριστεί η κατάχρηση του ασύλου και να χτυπηθούν τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης προσώπων.

-Τι είναι η ευρωπαϊκή Μπλε Κάρτα και ποιους αφορά;

– Η ευρωπαϊκή Μπλε Κάρτα είναι μια ειδική άδεια διαμονής και εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής εξειδίκευσης. Είναι εργαλείο νόμιμης μετανάστευσης και απευθύνεται σε ανθρώπους που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα ή δεξιότητες, ώστε να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς υψηλής ειδίκευσης.

Η εφαρμογή της στην Κύπρο ξεκίνησε το 2025 και θεωρείται εργαλείο στρατηγικής σημασίας, επειδή συνδέει τη μεταναστευτική πολιτική με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση του παραγωγικού και τεχνολογικού αποτυπώματος της χώρας. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Μπλε Κάρτα αφορά σήμερα απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, κυρίως στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Για εμάς, η Μπλε Κάρτα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι ακριβώς αυτό το είδος των νόμιμων οδών που πρέπει να ενισχύονται, εάν θέλουμε να περιορίσουμε την κατάχρηση του ασύλου. Με απλά λόγια, αφορά ανθρώπους που μπορούν να έρθουν και να εργαστούν στην Κύπρο νόμιμα, με διαφάνεια και με πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία μας.

– Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη μετανάστευση;

– Το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης καταρτίστηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα του κράτους απέναντι σε πιθανά σενάρια αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων ή κρίσης. Δεν αφορά μόνο την πρώτη υποδοχή, αλλά καλύπτει όλη την αλυσίδα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Το σχέδιο λαμβάνει υπ’ όψιν τρία σενάρια κλιμάκωσης: κανονικές ροές, αυξημένη πίεση και κρίση, και για κάθε στάδιο προσδιορίζει τι ακριβώς πρέπει να ενεργοποιηθεί. Έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τις 12 Ιουνίου 2026. Στον ευρύτερο σχεδιασμό ετοιμότητας εντάσσεται και το Εθνικό Ειδικό Σχέδιο «Ναυκράτης» για τη διαχείριση μαζικής άφιξης ατόμων που χρήζουν προστασίας. Η προσέγγισή μας είναι απλή: σοβαρή προετοιμασία πριν από την κρίση, όχι αυτοσχεδιασμός όταν η κρίση έχει ήδη ξεσπάσει.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο προσφυγικών κρίσεων στο μέλλον, θα πρέπει να τονίσω ότι έχουμε θέσει επανειλημμένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, που αποτελεί πάγια θέση μας. Η Κύπρος, ένα μικρό κράτος πρώτης γραμμής, με το βόρειο τμήμα του υπό κατοχή από την Τουρκία, δεν μπορεί να δεχθεί άλλη μεταναστευτική πίεση. Γι’ αυτό και, σε περίπτωση νέας κρίσης, είναι απαραίτητη η λήψη έκτακτων μέτρων για προστασία της κοινωνικής συνοχής και των υποδομών της Δημοκρατίας.

12.029 επιστροφές σε ένα χρόνο

– Το πρόγραμμα για την εθελούσια αναχώρηση φαίνεται να λειτουργεί με θετικά αποτελέσματα. Πόσοι έχουν αναχωρήσει και σε ποιες χώρες;

– Πράγματι, τα προγράμματα εθελούσιας αναχώρησης λειτουργούν θετικά και αποτελούν βασικό τμήμα της συνολικής μας πολιτικής επιστροφών. Το 70% των επαναπατρισμών του 2025 αφορούσε πρόσωπα που αξιοποίησαν προγράμματα υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σοβαρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, αυξάνονται και τα κίνητρα για οικειοθελή συμμόρφωση.

Συνολικά, το 2025 πετύχαμε 11.610 επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ μαζί με τις μετεγκαταστάσεις οι αναχωρήσεις έφθασαν τις 12.029. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός επαναπατρισμών που έχει πετύχει ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι επιστροφές έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2.000, γεγονός που δείχνει ότι η δυναμική αυτή συνεχίζεται.

Ως προς τις βασικές χώρες επιστροφής, στην πρώτη θέση είναι η Συρία, ενώ ακολουθούν χώρες όπως η Ινδία, η Νιγηρία, το Πακιστάν, το Νεπάλ και το Μπανγκλαντές. Το ουσιώδες, όμως, είναι ότι η Κύπρος θεωρείται πλέον, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χώρα με ιδιαίτερα αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τις επιδόσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα αυτό, καθώς είμαστε ανάμεσα στα τρία πρώτα κράτη μέλη της ΕΕ σε απόλυτους αριθμούς επιστροφών.

– Πού οφείλονται οι συνεχείς μειώσεις στις αφίξεις και η αύξηση των αναχωρήσεων, γεγονός που καθιστά την χώρα μας πρότυπο εντός της ΕΕ;

– Οι συνεχείς μειώσεις στις αφίξεις και η αύξηση των αναχωρήσεων δεν οφείλονται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό στοχευμένων μέτρων που εφαρμόστηκαν με συνέπεια τα τελευταία τρία χρόνια. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αυξημένη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και της Πράσινης Γραμμής, η χρήση καμερών και drones, η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, οι εκστρατείες διαφώτισης σε χώρες καταγωγής και η σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών.

Αυτό το πλέγμα πολιτικών έστειλε σαφές μήνυμα προς τα δίκτυα διακινητών και προς όσους επιχειρούσαν να καταχραστούν το σύστημα ασύλου, ότι η Κύπρος δεν αποτελεί πλέον ελκυστικό προορισμό για παράνομη μετανάστευση. Οι αριθμοί αποτυπώνουν αυτή την αλλαγή πορείας με τον πιο καθαρό τρόπο. Σε σύγκριση με το 2022, οι παράτυπες αφίξεις μειώθηκαν κατά 86%, οι νέες αιτήσεις ασύλου κατά 87%, ενώ οι επιστροφές κατέγραψαν νέο ρεκόρ το 2025. Ταυτόχρονα, μειώσαμε τις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου κάτω από τις 15.000, από σχεδόν 24.000 που ήταν κατά την ίδρυση του Υφυπουργείου, ενώ στόχος μας μέχρι το τέλος του 2026 είναι να μειωθούν ακόμα περισσότερο.

Στις 186.000 οι νόμιμοι μετανάστες

–Τι γίνεται με τη νόμιμη μετανάστευση και πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην κυπριακή κοινωνία ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα γκετοποίησης αλλά και αντιπαλότητας πολιτών της ίδιας εθνικότητας;

-Όπως έχω αναφέρει μετανάστευση δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα αλλά λύση. Ωστόσο, πρέπει να εντάσσεται σε μια σοβαρή κρατική στρατηγική, που να υπηρετεί την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια τάξη/ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ομαλή συνύπαρξη. Σήμερα διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο 186.000 άνθρωποι.

Γι’ αυτό προχωρήσαμε στην εκπόνηση της πρώτης ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη των νομίμως διαμενόντων μεταναστών. Η στρατηγική αυτή δίνει έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη σύνδεση με τη νόμιμη αγορά εργασίας και την εξοικείωση με τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Παράλληλα, η καλύτερη διαχείριση των δομών φιλοξενίας και η αποφυγή άναρχης συγκέντρωσης πληθυσμών συμβάλλουν στην αποτροπή φαινομένων γκετοποίησης. Υποδομές όπως το Κέντρο Φιλοξενίας στις Λίμνες θα βοηθήσουν ώστε η διαμονή αιτούντων άσυλο να γίνεται πιο οργανωμένα και με καλύτερους όρους, αποφεύγοντας την ανεξέλεγκτη συγκέντρωση πληθυσμών σε ακατάλληλες συνθήκες στις πόλεις.

Την ίδια στιγμή, θέλω να επαναλάβω αυτό που έχω δηλώσει πολλές φορές: όποιος διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να σέβεται το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο της χώρας. Η ένταξη και η ασφάλεια δεν είναι αντίθετες έννοιες. Είναι δύο όψεις της ίδιας σοβαρής μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας μοντέλο: νόμιμη μετανάστευση με κανόνες, ένταξη με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, κοινωνική συνοχή, καταπολέμηση γκετοποίησης και μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές.