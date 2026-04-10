Ένας 36χρονος Τούρκος, ο Χακάν Ερκάν, που φέρεται να παρουσιαζόταν ως μεταφυσικός ειδικός εξαπατώντας πολίτες, συνελήφθη στη Λάρνακα πριν από τρεις ημέρες. Ο 36χρονος καταζητείτο στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο, τουλάχιστον για εννέα υποθέσεις που αφορούν σε απάτη, απειλές και εξύβριση.

Το θέμα έφερε σήμερα στο φως η ελληνική ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα, αναφέροντας πως φαίνεται να εισήλθε παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, από μη ελεγχόμενο σημείο. Σημειώνεται πως η σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου δεν δημοσιοποιήθηκε από την κυπριακή Αστυνομία.

To philenews ζήτησε ενημέρωση από την Αστυνομία, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στην Ελλάδα και μας αναφέρθηκε ότι πρόσωπο με το ίδιο όνομα συνελήφθη στις 7 Απριλίου σε περιοχή της Λάρνακας για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, βρίσκεται υπό κράτηση και ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες απέλασής του, όπως μας αναφέρθηκε. Επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία η απέλασή του θα γίνει μέσω άλλης ευρωπαϊκής χώρας, πιθανότατα από την Ελλάδα.

Δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, αναφέρονταν από τον περασμένο Φεβρουάριο σε πιθανή φυγή του καταζητούμενου στα κατεχόμενα. Ο Ερκάν, φέρεται να εκμεταλλευόταν τα θρησκευτικά συναισθήματα πολιτών και να πρότεινε μυστικιστικές και μεταφυσικές λύσεις, αποσπώντας τους χρήματα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να διαφήμιζε τις «υπηρεσίες» μέσω διαδικτύου, ενώ είχε εκτίσει και ποινές φυλάκισης στο παρελθόν μεταξύ άλλων για απάτες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία ο 36χρονος παρουσιαζόταν ως μελετητής της θρησκείας σε διαφημίσεις με τίτλους όπως «μεταφυσική βοήθεια» ή «λύση σε προσωπικά προβλήματα». Όταν πατούσε στις διαφημίσεις ο ενδιαφερόμενος οδηγείτο σε άμεση συνομιλία WhatsApp. Εκεί δίνονταν υποσχέσεις για υπηρεσίες που μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν λύσιμο μαγείας, ενεργειακή θεραπεία, καθώς επανασύνδεση συντρόφων.

Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, αντίστοιχες υπηρεσίες προωθούνταν και σε ιστοσελίδες που φέρονται συνδέονται με το όνομά του. Αφού έπειθε τα θύματά του ο «μεταφυσικός ειδικός» ζητούσε χρηματικά ποσά.

Σε καταγγελίες θυμάτων αναφέρεται ότι πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες τουρκικές λίρες και στη συνέχεια τους ζητήθηκαν ακόμη περισσότερα χρήματα, «χωρίς να έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».