Στις 15/4/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας (ΚΕ.Δ.Α.) στα Λατσιά, διενήργησαν έλεγχο σε ύποτπο δέμα με προέλευση τις Η.Π.Α. και παραλήπτη 23χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος συνελήφθηκε πριν ένα περίπου μήνα για παραλαβή άλλου δέματος, το οποίο περιείχε κάνναβη. Κατά τον φυσικό έλεγχο του νέου δέματος, το οποίο δηλώθηκε να περιέχει πλαστικές μπάλες εξάσκησης γκολφ, διαπιστώθηκε να περιέχει ένα χάρτινο κύλινδρο κλειστό αεροστεγώς με δύο νάιλον σακούλια, εντός του οποίου βρέθηκαν 376γρ. πράσινης ξηρής φυτικής ύλης (κάνναβη).

Το δέμα με το περιεχόμενο του κατασχέθηκε και άμεσα ειδοποιήθηκε η ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας μετέβησαν στο χώρο για την παραλαβή και την παράδοση του στον παραλήπτη, ο οποίος εντοπίστηκε και κατόπιν δικαστικού εντάλματος συνελήφθηκε. Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας), λόγω αρμοδιότητας.

Στις 16/4/2026, μέσα στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών του Τμήματος Τελωνείων και της ΥΚΑΝ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εισαγωγής και μεταφοράς ναρκωτικών ή /και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών από και της την Κυπριακή Δημοκρατία, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, μετέβηκαν σε αποθήκη μεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό, όπου και προχώρησαν σε κατάσχεση 2 χαρτοκιβωτίων με περιεχόμενο 690 τεμάχια κανναβινοειδών προϊόντων (μεταξύ των οποίων κρέμες και καψούλες χαλάρωσης, κρέμες προσώπου και σώματος, επιθέματα και σοκολάτες), τα οποία περιείχαν κάνναβη, κανναβιόλη (CBN), ή/και κανναβιδιόλη (CBD), ή /και κανναβιγερόλη (CBG), τα οποία σύμφωνα με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Τα εν λόγω εμπορεύματα αποτελούσαν μέρος ομαδοποιημένου φορτίου που μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και ο έλεγχος του αποφασίστηκε μετά από υποψίες που δημιουργήθηκαν μετά τον σχετικό έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Τελωνείων. Αργότερα την ίδια μέρα μέλη της ΥΚΑΝ κατόπιν δικαστικού εντάλματος προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου εισαγωγέα των εμπορευμάτων.

Επίσης στις 16/4/2026, μέσα στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών του Τμήματος Τελωνείων και της ΥΚΑΝ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εισαγωγής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στην αποθήκη αεροπορικού φορτίου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στην παρουσία και μελών της ΥΚΑΝ, επέλεξαν για έλεγχο πακέτο εταιρείας ταχυμεταφορών με προέλευση τις Η.Π.Α. και δηλωμένο περιεχόμενο εξάρτημα αυτοκινήτου. Κατά τον έλεγχο του πακέτου βρέθηκε να περιέχει 4 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες μεικτού βάρους 3 κιλών περίπου με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη (κάνναβη). Το πακέτο κατασχέθηκε και παραδόθηκε στα μέλη της ΥΚΑΝ για τον περαιτέρω χειρισμό. Στις 17/4/2026 συνελήφθηκε ένα πρόσωπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως παραλήπτης του πακέτου. Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας), λόγω αρμοδιότητας.