Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι ο αριθμός των εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές ανέρχεται στις 568.587. Στον πιο πάνω αριθμό περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Η ανάλυση των εκλογέων κατά Εκλογική Περιφέρεια έχει ως ακολούθως:

Λευκωσία: 198.376

Λεμεσός: 117.052

Αμμόχωστος: 116.345

Λάρνακα: 60.561

Πάφος: 47.429

Κερύνεια: 28.824

Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω αριθμούς εκλογέων, θα προστεθούν και οι εγκλωβισμένοι εκλογείς των Εκλογικών Περιφερειών Κερύνειας και Αμμοχώστου.