Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι ο αριθμός των εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές ανέρχεται στις 568.587. Στον πιο πάνω αριθμό περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.
Η ανάλυση των εκλογέων κατά Εκλογική Περιφέρεια έχει ως ακολούθως:
- Λευκωσία: 198.376
- Λεμεσός: 117.052
- Αμμόχωστος: 116.345
- Λάρνακα: 60.561
- Πάφος: 47.429
- Κερύνεια: 28.824
Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω αριθμούς εκλογέων, θα προστεθούν και οι εγκλωβισμένοι εκλογείς των Εκλογικών Περιφερειών Κερύνειας και Αμμοχώστου.