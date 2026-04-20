Με την ισχυρότερη εναέρια δύναμη πυρόσβεσης των τελευταίων ετών, η Κυπριακή Δημοκρατία εισέρχεται στην αντιπυρική περίοδο του 2026. Η στρατηγική θωράκισης του νησιού, η οποία τέθηκε σε τροχιά υλοποίησης ήδη από τις αρχές του 2025, φαίνεται να αποδίδει πλέον καρπούς, με τον κρατικό μηχανισμό να δηλώνει έτοιμος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Για την περίοδο 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2026, η Δημοκρατία δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρή δύναμη κρούσης. Ο συνολικός αριθμός των πτητικών μέσων ανέρχεται στα 14, εκ των οποίων τα 9 είναι αεροπλάνα και τα 5 ελικόπτερα.

Σήμερα, έχει στη διάθεσή της για σκοπούς αεροπυρόσβεσης 11 πτητικά μέσα, 10 μισθωμένα και ένα ιδιόκτητο, προς υποστήριξη του έργου πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους.

Για τον ίδιο σκοπό, έχουν αφιχθεί και σταθμεύουν στην Κύπρο, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ιορδανία, ενώ ένα ελικόπτερο τύπου Chinook (CH-47) από το Ηνωμένο Βασίλειο σταθμεύει στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

Συγκεκριμένα, στην Αεροπορική Βάση Πάφου, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει 4 μισθωμένα αεροσκάφη Air Tractor (AT-802F) και 4 πυροσβεστικά ελικόπτερα Black Hawk με τα πληρώματά τους, τα οποία και βρίσκονται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Αυτή τη στιγμή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας σταθμεύουν τα 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Ιορδανία, τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο από τις 15 Απριλίου 2026 κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισφραγίζοντας την επιτυχημένη διακρατική συνεργασία που ξεκίνησε το 2025. Εκεί θα επιχειρεί από την 1η Μαΐου και το πρώτο νεοπαραληφθέν ιδιόκτητο Air Tractor της Δημοκρατίας, στελεχωμένο από Κύπριους χειριστές.

Το εν λόγω αεροσκάφος σταθμεύει στη Μοίρα Αεροπυρόσβεσης (ΜΑΕ) και αποτελεί το πρώτο από σύνολο τριών ιδίου τύπου, εκ των οποίων το δεύτερο αναμένεται να παραληφθεί εντός του 2026 και το τρίτο το 2028.

Οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου φιλοξενούν 2 επιπλέον μισθωμένα Air Tractor, καθώς και το ελικόπτερο Chinook (CH-47) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών, κατά την οποία θα απαιτηθεί η ταυτόχρονη επιχειρησιακή εμπλοκή σημαντικού αριθμού ή του συνόλου των πτητικών μέσων, η Εθνική Φρουρά επιστρατεύει το ελικόπτερο AW139 ως συντονιστικό κέντρο στον αέρα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πτήσεων, την ακρίβεια των ρίψεων και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων.

Ιδρύεται το Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης της ΕΕ στην Κύπρο

Η ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CRAFS) αποτελεί πλέον γεγονός, επισφραγίζοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Λευκωσίας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου θα στεγάζεται το Κέντρο. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, ο Πρόεδρος ενημερώθηκε διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης των υποδομών του CRAFS, τα έργα επέκτασης και αναβάθμισης της Αεροπορικής Βάσης και τις επιχειρησιακές δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Η επίσημη επικύρωση της λειτουργίας του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει το έργο από κοινού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε αναφερθεί προσωπικά στην ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου κόμβου στην ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης».

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή που αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας ότι το Κέντρο αποτελεί προϊόν συστηματικής κυπριακής πρότασης που υιοθετήθηκε από τις Βρυξέλλες.

Το Κέντρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τελεί υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ), εξυπηρετεί τρεις κεντρικούς στόχους:

Ενίσχυση επιχειρησιακής ικανότητας: Αναβαθμίζεται η ικανότητα εναέριας ανταπόκρισης της ΕΕ, με προεγκατάσταση δυνάμεων στην Κύπρο για άμεση επέμβαση.

Περιφερειακή συνεργασία: Το έργο εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνεργασία με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας για τη διαχείριση πολλαπλών κινδύνων.

Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση: Η Κύπρος καθίσταται το «προπύργιο» της Ευρώπης σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η ενδυνάμωση της περιφερειακής διάστασης της ΕΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Το CRAFS δεν είναι απλώς μια υποδομή πυρόσβεσης, αλλά μια απτή επιβεβαίωση της εξωστρέφειας της Κύπρου, που μετατρέπει τη γεωγραφική της θέση σε ουσιαστικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Η κληρονομιά του 2025 και ο στρατηγικός σχεδιασμός

Η σημερινή ετοιμότητα αποτελεί συνέχεια της ριζικής αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε το 2025.

«Η υπαγωγή της Μονάδας Αεροπυρόσβεσης υπό τη Διοίκηση Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς από την 1η Απριλίου 2025, υπήρξε το σημείο καμπής για τον καλύτερο συντονισμό των μέσων», αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, ο πενταετής σχεδιασμός που εγκρίθηκε το 2025 για την απόκτηση 10 ιδιόκτητων αεροπλάνων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με το πρώτο αεροσκάφος να εντάσσεται ήδη στον στόλο και το δεύτερο να αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους, η Κύπρος απεξαρτάται σταδιακά από τις δαπανηρές μισθώσεις, επενδύοντας σε έναν ομοιόμορφο τύπο αεροσκάφους για μέγιστη αποτελεσματικότητα και μειωμένο κόστος συντήρησης.