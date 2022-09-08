Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών & Τεχνών Κώστας Γουλιάμος στην κεντρική εκδήλωση “Μνήμη Μίκη Θεοδωράκη” που έλαβαν χώρα στα Χανιά.

Η κεντρική εκδήλωση έλαβε χώρα στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης των Χανίων, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας Χανίων, του Δημάρχου, βουλευτών και του προέδρου του «Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη», μελών της οικογένειας του Μίκη Θεοδωράκη και πλήθος κόσμου.

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του κορυφαίου συνθέτη, ο τόπος του, τιμώντας τη μνήμη του, αναβάθμισε το διεθνές «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης», το οποίο πραγματοποιείται από το 2015 στα Χανιά. Ήταν μια διεθνής διοργάνωση, που σχεδιάστηκε για να προσεγγίσει το σύνολο των πτυχών της προσωπικότητας του Μίκη: Τον λαϊκό, τον κλασικό, τον λυρικό, τον στοχαστή, τον δημιουργό.

Ο Κώστας Γουλιάμος στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σύλληψη της συμπαντικής αρμονίας ως τη γενεσιουργό αιτία του συνολικού μουσικού και διανοητικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη έργου, όπως του κοινωνικού και πολιτικού του πράττειν. Κατά τον καθηγητή Κώστα Γουλιάμο, ο Θεοδωράκης είχε συνδέσει πολύτροπα τη μουσική, τον λόγο και τη δράση του και, συνακόλουθα, τη συνείδησή του με τη Συμπαντική Αρμονία. Θεμελιώδης άλλωστε πτυχή που, ως τέτοια, εξηγεί την διάσταση και αναγώριση όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της οικουμενικής μεγαλοσύνης του Θεοδωράκη.

