Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για θανάτωση 6.000 ζώων ενώ έρχονται 1.000.000 εμβόλια – Στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας οι αποζημιώσεις σε χοιροτρόφο ΚΟΙΝΩΝΙΑ Άγγελος Νικολάου