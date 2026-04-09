Η κατά πλειοψηφία απόφαση της ηγεσίας του κόμματος Άλμα να θέσει εκτός ψηφοδελτίου τον Δημήτρη Παπαδάκη έδειξε και βιασύνη και σκοπιμότητα.

Η απόφαση λήφθηκε λίγες ώρες πριν ο κ. Παπαδάκης παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πορίσματος ιδιώτη ειδικού, που εξέτασε το τηλέφωνό του, ώστε -σε ό,τι αφορά τον ίδιο- να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα, που προκλήθηκε με τα τηλεφωνικά μηνύματα. Στο Άλμα πρυτάνευσε η γνωστή λογική πως «όλοι είναι ένοχοι» και όποιοι δεν είναι πρέπει να το… αποδείξουν.

Στην εξίσωση, όμως, πρέπει να μπει και μια άλλη παράμετρος. Ποιος/ ποιοι επωφελούνται από τον «αποκεφαλισμό» Παπαδάκη ενόψει εκλογών, στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας;

Κ.ΒΕΝ.